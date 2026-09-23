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Místo čistoty utíráte tělo do páchnoucích bakterií. Zbytečný zlozvyk s aviváží ručníky spolehlivě zničí

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Proč ručníky v koupelně po pár dnech páchnou zatuchlinou? Zjistěte, jak vlhkost a záhyby nahrávají bakteriím a proč aviváž nevratně ničí savost froté.
Sada čistě poskládaných bílých bavlněných ručníků na koupelnové poličce.

Sada čistě poskládaných bílých bavlněných ručníků na koupelnové poličce.

Zdroj: Tony Webster / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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