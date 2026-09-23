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Super El Niño může zabít 451 tisíc lidí. Vědci varují před vlnou smrtelných veder

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Letošní extrémní El Niño může podle klimatologů způsobit smrt téměř půl milionu lidí na celém světě. Jen v příštích šesti měsících zemře kvůli abnormálním vedrům 239 tisíc lidí, nejvíce v Africe a jihovýchodní Asii.
Super El Niño může zabít 451 tisíc lidí. Vědci varují před vlnou smrtelných veder

Super El Niño může zabít 451 tisíc lidí. Vědci varují před vlnou smrtelných veder

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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