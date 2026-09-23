Super El Niño může zabít 451 tisíc lidí. Vědci varují před vlnou smrtelných veder

Klimatologové z mezioborového konsorcia Climate Impact Lab ve spolupráci s Chicagskou univerzitou zveřejnili alarmující prognózu: letošní Super El Niño může na celém světě způsobit smrt 451 tisíc lidí v důsledku extrémních veder. Z tohoto čísla připadne 239 tisíc úmrtí na období do února příštího roku.
Jde o úmrtí navíc oproti běžným rokům – nad rámec obětí, které si každoročně vyžadují průměrné teploty zvýšené klimatickou změnou. Pro srovnání: odhadovaný počet obětí Super El Niña je 65krát vyšší než bilance ničivých bleskových povodní v Nepálu, kde zahynulo nebo se pohřešuje 6 800 lidí.
Nejhorší situace bude v Africe a jihovýchodní Asii
Podle vědců dopadne vlna smrtelných veder nejhůře na země jižní polokoule. V příštím půlroce (září až únor) zemře kvůli abnormálnímu horku v zemích sahelského pásu 66 800 lidí – především v Nigérii, Súdánu, Nigeru a Čadu.
V jihovýchodní Asii si extrémní vedra zřejmě vyžádají 19 400 životů navíc na Filipínách, ve Vietnamu, Thajsku a Kambodži. V samotné Indonésii počítají experti s 19 300 dodatečnými úmrtími. Indie čelí 15 800 obětem nad běžný stav, Brazílie pak 13 300.
Super El Niño přinese podle predikcí v průměru o 44 % více extrémně horkých dní než běžný rok. Globální teploty na pevnině budou v příštích měsících o 1,2 °C nad normálem – z velké části právě kvůli tomuto klimatickému jevu.
Godzilla úroveň: nejrychlejší vývoj v historii měření
Letošní El Niño, který začal v červnu, se podle klimatologů vyvíjí bezprecedentní rychlostí a již nyní láme rekordy. Vědci jej označují za „Godzilla úroveň“ a „ohromující“.
El Niño je přirozeně se opakující klimatický jev, který nastává každých dva až sedm let a trvá zhruba rok. Způsobuje oteplení povrchových vod v centrálním a východním Tichém oceánu. Uvolněné teplo z oceánu pak mění počasí po celé planetě – některé regiony sužuje sucho, jiné naopak silnější tajfuny a záplavy.
Výzkumný tým varuje: „Abnormálně teplé počasí, které většina světa během tohoto El Niña zažije, je pohlednicí z budoucnosti. To, co dnes vnímáme jako anomálii, se stane normálem už za pár desetiletí,“ říkají vědci.
Kdy a kde udeří nejvíce: prosincová vlna v Nigérii a Indonésii
Načasování smrtelných veder se mezi zeměmi výrazně liší. Výzkumníci upozorňují: „Země s nejvyšším počtem dodatečných úmrtí v druhé polovině naší predikce – což dává více času jednat – zahrnují Nigérii a Indonésii. Ty čelí 15 400, respektive 10 400 úmrtím nad normál mezi prosincem a únorem. Brazílie a Indie zaznamenají v tomto tříměsíčním období 8 000, respektive 7 400 dodatečných obětí horka,“ uvádí studie.
Po únoru se podle prognóz epicentrum smrtelných veder přesune na severní polokouli. Tým slibuje průběžně aktualizované interaktivní předpovědi.
Řešení existují, chybí však důkazy a investice
Vědci zdůrazňují naléhavost opatření v rizikových oblastech. „Některá řešení již existují,“ konstatují a jmenují systémy včasného varování, rozšíření přístupu k pitné vodě a masivnější dostupnost chladicích technologií.
Problém je v tom, že většina těchto opatření byla testována pouze v konkrétních regionech. „Musíme právě teď vybudovat důkazní základnu toho, co funguje, a pak investovat do příprav a plánování,“ apelují experti.
Tým varuje: „Projekce úmrtnosti v blízké budoucnosti ukazují, kam směřujeme, pokud nové investice do adaptací nepřijdou. Rozdíl oproti klimatické změně je v tom, že na adaptace, které zachrání životy, máme více času,“ uzavírají vědci.
Kompletní seznam zemí s nejvyšším počtem očekávaných obětí:
Nigérie: 31 400 | Indonésie: 19 300 | Súdán: 17 500 | Indie: 15 800 | Brazílie: 13 300 | DR Kongo: 10 000 | Niger: 10 000 | Čad: 7 900 | Filipíny: 6 500 | Jižní Súdán: 5 600 | Vietnam: 5 600 | Mali: 5 200 | Thajsko: 5 000 | Burkina Faso: 4 700 | Etiopie: 4 500 | Uganda: 3 800 | Pákistán: 3 600 | Ghana: 3 600 | USA: 3 500 | Kamerun: 3 300 | Mosambik: 3 200 | Tanzanie: 3 000
Zdroje článku: impactlab.org, theprint.in, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová