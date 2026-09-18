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Pětiminutový páteční obličej: co udělat, když chceš vypadat dobře a odmítáš se malovat dvacet minut

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Je pátek. Celý týden ses snažila být dospělá, odpovídala na e-maily a dnes večer ještě někam jdeš. Jenže představa dvacetiminutového make-upu v tobě nevzbuzuje vůbec nic. Dobrá zpráva: většina obličejů nepotřebuje patnáct produktů. Potřebuje několik věcí na správných místech – a možná jednu rtěnku, která předstírá, že ses snažila mnohem víc.
Pětiminutový páteční obličej: co udělat, když chceš vypadat dobře a odmítáš se malovat dvacet minut

Pětiminutový páteční obličej: co udělat, když chceš vypadat dobře a odmítáš se malovat dvacet minut

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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