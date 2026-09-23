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Město, kde žije 6 milionů duší: V Iráku se rozprostírá největší nekropole světa

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Město, které nikdy nespí. Možná právě proto, že v něm jsou pouze mrtví. Ano, to je Wadi-us-Salaam – největší hřbitov na světě. Konečnost člověka a věci poslední provázejí lidstvo odnepaměti. Loučení se s blízkými, pohřební rituály a hledání klidu pro duši najdete napříč všemi kulturami, které na světě jsou. V našich končinách převládají vesnické či městské lesní hřbitovy, případně moderní urnové háje, v Iráku se nachází místo, kde všechno zmíněné dostává přímo monumentální rozměry.
Wadi-us-Sallam

Wadi-us-Sallam

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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