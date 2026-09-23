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Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy

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Rekordní německý reprezentant dorazil do Käferova stanu na mnichovském Oktoberfestu s šestadvacetiletou Theresou Sommer. Nebyl to ale žádný blesk z čistého nebe.
Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy

Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy

Zdroj: Steffen Prößdorf/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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