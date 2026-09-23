Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy

Když se 27. září 2025 otevřely dveře jednoho z nejexkluzivnějších stanů na Wiesn, fotografové věděli přesně, kam mířit. Lothar Matthäus, muž se 150 starty za německou reprezentaci a titulem mistra světa z roku 1990, usedl ke stolu s mladou ženou v tradičním dirndlu. Ruku položenou na jeho koleni, rameno opřené o jeho paži, Theresa Sommer dávala najevo, že tohle není náhodný doprovod. A Matthäus to nechal být.
Kdo je Theresa Sommer
Šestadvacetiletá Mnichovanка, která podle německých médií studovala v Anglii ekonomii, management a psychologii, se vedle modelingu věnuje i judu. Do jara 2025 byla pro širší veřejnost prakticky neznámá. To se změnilo v dubnu, kdy ji fotografové zachytili po boku Matthäuse na tradičním celebritním lyžařském závodě v rakouském Ischglu. RTL tehdy napsal, že dvojice byla „tématem hovoru číslo jedna“. Matthäus odmítl komentář. Sommer také.
Kde se poznali, veřejně známo není. Jisté je jen to, co přišlo potom.
Od Ischglu přes Paříž na Wiesn
Časová osa vztahu se dá složit z veřejných výstupů, které postupně gradovaly:
- Duben 2025, Ischgl, první doložený společný moment na veřejnosti. Média spekulují, pár mlčí.
- Léto 2025, Mnichov, Matthäus a Sommer spolu v Allianz Areně na zápase Bayernu. Pro červencový RTL Exclusiv Matthäus poprvé naznačí, že je ve vztahu, a mluví o důvěře.
- 22. září 2025, Paříž, červený koberec na ceremoniálu Zlatého míče v Théâtre du Châtelet. Společná fotka ve večerních šatech. Tohle už není náhodné setkání, ale vědomé párové vystoupení před mezinárodními kamerami.
- 27. září 2025, Mnichov, Käferův stan na Oktoberfestu. Ruka na koleni, propletené paže, pózování pro fotografy. Süddeutsche Zeitung výslovně píše o „první společné Wiesn s Theresou“.
Oktoberfest tedy nebyl odhalením. Byl tečkou za půlroční eskalací, ve které se pár posouval od anonymity přes náznaky až k plné veřejné prezentaci.
Pět manželství a jeden vzorec
Matthäusova vztahová historie je sama o sobě kapitolou německého bulváru. Pět manželství, čtyři děti, rozvody provázené titulky:
|Partnerka
|Období
|Silvia Matthäus
|1981–1992
|Lolita Morena
|1994–1999
|Marijana Kostićová
|2003–2008
|Liliana Nova
|2009–2011
|Anastasia Klimko
|2014–2021
Věkový rozdíl u partnerek se postupně zvětšoval. Sám Matthäus v rozhovoru pro RTL v roce 2024 přiznal, že mediální tlak kolem jeho rozvodů tvrdě dopadal na rodiče i děti. Theresa Sommer do tohoto vzorce zapadá, a zároveň ho posouvá dál. Třicet osm let rozdílu znamená, že je mladší než dvě z jeho vlastních dcer.
Podle nás je právě tohle důvod, proč příběh rezonuje víc než běžná celebritní romance. Nejde o jeden skandální snímek z Oktoberfestu. Jde o muže, který celý dospělý život opakuje totéž schéma před očima médií, a média to pokaždé znovu spolehlivě reflektují.
Co zůstává nezodpovězené
Theresa Sommer k povaze vztahu veřejně nepromluvila. Žádné interview, žádný příspěvek na sociálních sítích s vysvětlením. Matthäus se omezil na obecné fráze o důvěře. K případným zásnubám, svatbě nebo společné budoucnosti neexistuje jediný věrohodný zdroj.
Reakce Matthäusovy rodiny? Ticho. Žádné veřejné vyjádření dětí ani bývalých manželek. A pokud jde o dopad na profesní život Theresy Sommer, mediální viditelnost jí vztah nepochybně přinesl. Jestli se to promítne do modelingových zakázek, nebo naopak do nálepky „přítelkyně slavného fotbalisty“, ukáže teprve čas.
Jedno je ale jisté: Lothar Matthäus ví přesně, jak fungují kamery v Käferově stanu. A v září 2025 chtěl, aby fungovaly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner