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Rozhovor s Ivanou Chýlkovou: Autority mám ráda, ale musí být přirozené. Jinak to nefunguje

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Otevřený rozhovor s Ivanou Chýlkovou o seriálu Pod hladinou. Jak zvládla nástup mezi drsné muže a co ji při fyzicky náročných scénách u vody nejvíce zaskočilo?
Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 - Ivana Chýlková.

Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 - Ivana Chýlková.

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
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