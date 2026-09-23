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Brutální zbraň, která dostala křídla. Nejděsivější americký bitevník přežije i roztržení raketou

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Když se řekne bitevní letoun A-10 Thunderbolt II, většina fanoušků letectví si okamžitě vybaví jeho charakteristický hluboký zvuk palby připomínající roztržení plátna. Málokdo však tuší, jak neuvěřitelné inženýrské výzvy museli konstruktéři překonat, aby toto létající monstrum vůbec udrželi ve vzduchu. Na rozdíl od běžných vojenských…
Bitevní letoun A-10 Thunderbolt II pálící ze sedmihlavňového rotačního kanónu za letu

Bitevní letoun A-10 Thunderbolt II pálící ze sedmihlavňového rotačního kanónu za letu

Zdroj: Michael Haggerty / Wikimedia volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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