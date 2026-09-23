Becher tečí rozhodl přípravný zápas Detroitu a v NHL ukázal, proč si zaslouží místo. Pastrňák mezitím řídil výhru Bostonu

Přípravná noc z 22. na 23. září přinesla dva české záblesky: Becherův gól za Detroit a Pastrňákovu asistenci u rozhodující branky Bostonu.
Jeden teprve čeká na svůj první zápas v NHL, druhý jde do čtvrté stobodové sezony v řadě. Přesto se jejich jména objevila ve stejné přípravné noci vedle sebe, a obě stojí za pozornost, byť z úplně jiných důvodů. Ondřej Becher, dvacetiletý ostravský rodák draftovaný Detroitem v roce 2024 z 80. místa, skóroval v Pittsburghu a znovu se přihlásil do boje o soupisku Red Wings. David Pastrňák zase hned v prvním přípravném startu za Boston nahrál na vítězný gól proti Philadelphii. Dva české momenty, dvě různé váhové kategorie.
Becherův gól: šikovná teč ve správný čas
Detroit vyhrál v PPG Paints Areně nad Pittsburghem 7:4 a Becher se zapsal do statistik v čase 9:24 třetí třetiny, kdy zvýšil na 5:3. Podle NHL.cz šlo o šikovnou teč, která se zároveň ukázala jako vítězná branka zápasu. Načasování bylo klíčové: odskočit na dvoubrankový náskok ve třetí třetině přípravného duelu je přesně ten typ momentu, který trenéři registrují.
Becher ale nebyl jediným výrazným jménem v dresu Detroitu. Michael Brandsegg-Nygård nasázel dva góly, obránce Anton Johansson si připsal čtyři asistence. Skórovali i Appleton, Skoog a Kiiskinen. Becherův zásah tedy zapadl do širšího ofenzivního představení, nevyčníval nad ním.
Prospect, ne hotový hráč
Tady je důležité držet proporce. Becher má za sebou solidní juniorskou kariéru: v sezoně 2023/24 nasbíral za Prince George Cougars ve WHL 96 bodů v 58 zápasech, pomohl české dvacítce k bronzu na MS a Hokej.cz ho dodnes připomíná jako jednoho z hrdinů toho turnaje. Po draftu řešil zraněný kotník, přes amatérský try-out se dostal do Grand Rapids a v AHL odehrál 60 zápasů s bilancí 9+19.
Solidní čísla, ale ne průlomová. A preview na NHL.com/cs před kempem Detroitu naznačuje, že Becher nemusí být tím českým jménem s největší šancí na okamžité povýšení do NHL. Detroit vstoupil do kempu se 49 hráči a kvůli zkrácenému formátu rychle směřuje k finální 23členné soupisce. Každý bod v přípravě se počítá, ale jeden gól, byť vítězný, ještě místo v kádru nezaručí.
Podle nás je Becher jméno k pozornému sledování, ne hotová česká opora NHL. Signál ale vysílá správný.
Pastrňák: asistence místo gólu, a přesto rozhodující
Na druhé straně spektra stojí Pastrňák. V prvním přípravném startu za Boston proti Philadelphii neskóroval, ale podepsal rozhodující moment zápasu. V přesilovce nahrál Morganu Geekiemu na gól na 2:1, a podle pozápasového materiálu Flyers to byl právě Pastrňák, kdo přesilovku vybojoval. Bruins nakonec vyhráli 5:1.
Jedna asistence bez gólu. Zní to skromně, ale sedí to na profil, který Pastrňák buduje poslední dva roky:
|Sezona
|Góly
|Asistence
|Body
|Zápasy
|2023/24
|47
|63
|110
|82
|2024/25
|43
|63
|106
|82
|2025/26
|29
|71
|100
|77
Posun je zřetelný. Z čistého střelce se stává kompletnější tvůrce hry: loni poprvé v kariéře překonal hranici 70 asistencí, zatímco gólový výstup klesl pod třicítku. Jedna přípravná asistence je drobnost, ale zapadá do trendu. Boston ho navíc vede jako jednoho z kandidátů na kapitánské céčko.
Co čeká oba hráče v nejbližších dnech
Detroit otevírá základní část 2. října doma proti New York Rangers. Do té doby musí trenérský štáb zúžit soupisku a Becher potřebuje v každém zbývajícím přípravném zápase potvrdit, že patří nahoru. Boston startuje ještě dřív, 29. září doma proti Rangers.
Kdo chce oba sledovat živě: pro sezonu 2026/27 je v Česku potvrzené NHL.TV na platformě DAZN. Liga navíc chystá evropská vysílací okna: Detroit hraje například 4. října od 19:00 středoevropského času proti Winnipegu, Boston 10. října ve stejný čas proti Flyers.
Becher zatím zůstává na hraně mezi AHL a NHL. Ale hraně, ze které je vidět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka