Jednoduché využití pro Google Gemini vám zpříjemní (skoro) každý den. Stačí zadat jeden prompt

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Nástroje, telefon, Gemini

Nástroje, telefon, Gemini

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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