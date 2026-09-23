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Uvízli jste autem na kolejích a blíží se vlak. Redaktor se zeptal tří AI chatbotů, co dělat, a jejich odpovědi překvapily

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Tři největší AI chatboty dostaly dotaz o život a smrt. Všechny tři trefily správnou odpověď, přesto by vás v tu chvíli mohly stát drahocenné sekundy.
Železniční přejezd, vlak

Železniční přejezd, vlak

Zdroj: Aktron / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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