Uvízli jste autem na kolejích a blíží se vlak. Redaktor se zeptal tří AI chatbotů, co dělat, a jejich odpovědi překvapily

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Uvízli jste autem na kolejích a blíží se vlak. Redaktor se zeptal tří AI chatbotů, co dělat, a jejich odpovědi překvapilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tři největší AI chatboty dostaly dotaz o život a smrt. Všechny tři trefily správnou odpověď, přesto by vás v tu chvíli mohly stát drahocenné sekundy.
Železniční přejezd, vlak
Zdroj: Aktron / Creative Commons / CC BY-SA
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