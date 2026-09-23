Kevin Sorbo slaví 68 let. Ze svalnatého Herkula je dnes nenápadný senior, který utekl z Kalifornie

Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay Kevin Sorbo jako Herkules, FOTO: MCA Television / distr. Oneplay
Ve čtvrtek slaví osmašedesáté narozeniny Kevin Sorbo, kterého mají televizní diváci už navždy spojeného s postavou neohroženého antického hrdiny v seriálu Herkules z devadesátých let. Jeho skutečný život ale přinesl mnohem náročnější zkoušky než televizní souboje s mytologickými monstry. Dnes žije poklidným rodinným životem na slunné Floridě a věnuje se vlastním filmovým projektům. Cesta z malého města ke slávě
Sorbo vyrůstal v početné rodině daleko od ruchu Hollywoodu. Od dětství vynikal ve sportu a fyzická kondice se pro něj stala naprostou samozřejmostí. K filmu se dostal přes modeling a poté sahal dokonce po roli seriálového Supermana, kterou mu nakonec vyfoukl Dean Cain. Zklamání však netrvalo dlouho, protože vzápětí dostal životní příležitost obléct koženou vestu bájného Herkula.
Natáčení na Novém Zélandu vyžadovalo obrovské fyzické nasazení a dvanáctihodinové směny v náročném terénu. Svalnatou postavu si Sorbo udržoval každodenním tréninkem v posilovně, v bojových scénách navíc odmítal kaskadéry a většinu nebezpečných kousků prováděl sám. Nikdo v té době netušil, že již brzy svede skutečný zápas o svůj holý život.
Náhlý kolaps a skrytý boj o zdraví
V létě roku 1997 pocítil brnění a bolest v levé paži. Původně potíže přisuzoval skřípnutému nervu z přetížení a vyhledal pomoc chiropraktika, následující ráno se ale probudil s těžkými závratěmi a poruchou řeči. Jeho tehdejší snoubenka Sam ho okamžitě odvezla do nemocnice. Lékaři tehdy zjistili, že osmatřicetiletý Sorbo prodělal v krátkém sledu za sebou hned tři mozkové mrtvice.
Příčinou byla výduť na tepně u levé klíční kosti, krevní sraženiny mu pronikly do mozku. Částečně oslepl, ochrnul na polovinu těla a potýkal se se ztrátou rovnováhy. Zotavení trvalo dlouhé roky a vyžádalo si obrovské úsilí. Televizní produkce však jeho stav tajila a natáčení seriálu se zcela přizpůsobilo jeho omezeným možnostem.
Změna priorit a pád do béčkové produkce
Po ukončení natáčení Herkula přijal angažmá ve sci-fi seriálu Andromeda. Zde jako kapitán vesmírné lodi strávil pět let. Od té doby se však v žádném velkém hollywoodském projektu neobjevil. Většinu jeho další práce tvoří menší televizní epizodní roličky a účinkování v nízkorozpočtových filmech. Z hvězdy první velikosti se postupně stal převážně herec béčkových produkcí.
Sám
to vysvětluje svými konzervativními a křesťanskými postoji. Otevřeně mluví o tom, že ho velká studia vyřadila z prestižních nabídek. Sorbo „Můj manažer a agent mi řekli, že už pro mě nemají práci,“ svěřil se Sorbo v rozhovoru pro stanici Fox News. Také proto založil s manželkou vlastní produkční společnost na natáčení rodinných snímků. Poklidný civilní život na Floridě
Sorbo se před několika lety rozhodl Kalifornii opustit a s rodinou zamířil na Floridu. Svůj odchod popsal jako útěk před vysokými daněmi, náročnou dopravou a atmosférou, která mu v Kalifornii přestala vyhovovat. Na Floridě podle svých slov našel prostředí, které lépe odpovídá jeho životnímu stylu. S manželkou Sam brzy oslaví třicáté výročí svatby a společně vychovali tři děti, které převážně vzdělávali doma.
Dnes by v něm fanoušci hledali svalnatého hrdinu s dlouhými vlasy jen velmi stěží. Na sociálních sítích sdílí střípky ze současného života a občas přidá
video v obyčejné sportovní kšiltovce. Působí spíše jako spokojený nenápadný senior než jako akční hvězda z obálek časopisů. Své dny tráví na oblíbeném golfovém hřišti nebo prací na nezávislých filmech. Pro diváky, kteří by chtěli zavzpomínat na jeho nejslavnější roli, je připraveno všech šest sérií Herkula na Oneplay. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cbn, idnes, yahoo).