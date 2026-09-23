Bulovka přijala děti ze školy zasažené salmonelou, na oddělení zakázala návštěvy

„V souvislosti s hromadným výskytem zažívacích potíží přijalo dětské oddělení Infekční kliniky FNB a 1., 2. a 3. LF UK děti, které potřebují zajistit další nezbytnou lékařskou péči. Z epidemiologických důvodů jsou na tomto oddělení dočasně pozastaveny návštěvy. S každým hospitalizovaným dítětem může pobývat jeden rodič," sdělili zástupci nemocnice.
Výskyt salmonely u třinácti dětí dnes potvrdili pražští hygienici, kteří dál pátrají po zdroji nákazy.
„ Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně v pátek," sdělila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
Vzorky vajec ale z kuchyně odebrat nemohli, protože byly všechny spotřebovány. Dohledávat konkrétní šarži proto budou u dodavatele.
„Laboratorní potvrzení salmonely u čtyř dětí zpřesnilo směr našeho šetření, po přesném zdroji kontaminace nadále intenzivně pátráme. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel,“ uvedl později ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimír Možíšek.
Škola o situaci informovala na svém Facebooku v úterý ráno. První případy zdravotních potíží žáků nahlásili rodiče v pondělí večer. Informována hned byla i Rada městské části Praha 21, která věc bude dnes řešit.
„Podle závažnosti situace zvažte návštěvu lékaře a ten určí další postup. Už jsem všechno ve spolupráci s vedoucí školní jídelny paní Korytářovou prověřil a můžu s klidným svědomím prohlásit, že všechny technologické postupy byly při přípravě jídel dodrženy,“ uvedl brzy ráno ředitel školy Libor Skala.
Dodal, že původ obtíží nelze v tuto chvíli určit, podobné příznaky totiž mají i lidé, kteří se ve škole nestravují.
Později poprosil rodiče, aby při návštěvě lékaře požádali výtěr z konečníku a nechali vyšetřit i vzorek stolice.
„Můj syn je od noci hospitalizován na infekčním oddělení FNB s vážným průběhem infekčního onemocnění (horečky 39 °C, úporné zvracení a průjmy). Zatím nemám výsledky, ale mají zde důvodné podezření, že zdrojem nákazy bylo jídlo podávané ve školní jídelně," napsala pod příspěvek ředitele Lucie Sukubová.
„Syn má teploty a zvracel celou noc, na obědy nechodí," reagovala Lucka Hrdinová.
Hygienici byli ve škole od úterního rána, na místě pracoval tým epidemiologů spolu s Odborem hygieny dětí a mladistvých.
„Na místě jsme provedli pečlivou kontrolu stravovacího provozu, odběr vzorků surovin a prověřili jsme časový harmonogram a postup při přípravě jídla. Kontrola zdravotního stavu personálu kuchyně ukázala, že nikdo z nich v tuto chvíli neudává obtíže, i tak proběhnou preventivní odběry,“ uvedla Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygieny.
Ředitel Skala mezitím prodloužil ředitelské volno v budovách v budovách v Polesné a Čentické ulici až do konce týdne, přidal k nim i budovu ve Staroklánovické.