Děti si stěžovaly, že jim nefunguje PlayStation 5. Otec ji rozebral a okamžitě pochopil proč. Bylo to k popukání

Příběh, který na začátku května 2026 obletěl herní internet, začal nevinně. Děti si stěžovaly, že jim PlayStation 5 nebere disky. Otec, uživatel Redditu s přezdívkou KBMAssassin, se rozhodl konzoli otevřít a podívat se, co se děje. Stačil jeden pohled do útrob mechaniky. Uvnitř slotu na Blu-ray disky trčelo hned několik miniaturních cartridgí pro Nintendo Switch. Hra jako hra, musely si děti říct. A tak je tam prostě nacpaly. Právě ten absurdní kontrast, drahá konzole Sony paralyzovaná drobnými kazetami konkurenční platformy, z toho udělal okamžitý hit. Příspěvek v subredditu r/playstation nasbíral během krátké doby tisíce upvotů a stovky komentářů, převzala ho i zahraniční herní média jako GameStar.
Konzolová válka v obýváku
Mezi kazetami, které otec z mechaniky vytáhl, byly identifikovány minimálně dvě konkrétní hry: Luigi’s Mansion 3 a Spyro Reignited Trilogy. Oba tituly pro Nintendo Switch. Oba v útrobách PlayStationu, kde nemají co dělat.
Komunita na Redditu reagovala přesně tak, jak by člověk čekal. „Pokusily se ukončit konzolové války,“ napsal jeden komentující. Další přišel s označením „Switch Station 5“. Někdo se zase podivoval, proč PS5 odmítla přehrát Luigi’s Mansion, vždyť je to přece hra. Humor celé situace stojí hlavně na tom, že nejde o žádnou technickou vadu Sony ani o softwarový bug. Je to čistě dětská logika dovedená do důsledku: tohle je hra, tamto je konzole na hry, tak to tam patří.
Autor příspěvku později v komentářích doplnil klíčovou informaci: po vyjmutí cartridgí mechanika znovu fungovala normálně. Žádné trvalé poškození ani poškozený laser. Šťastný konec.
Proč to vůbec šlo zasunout
Dospělého by asi nenapadlo cpát centimetrovou Nintendo kazetu do štěrbiny na Blu-ray disk. Jenže právě v tom je háček. Switch game card je překvapivě malá, menší než poštovní známka. Slot PS5 pro optické disky je naopak poměrně široký a přístupný. Pro malé dětské prsty tak nemusí být problém cartridge do štěrbiny zasunout. A když jedna projde, proč ne další?
Nintendo Switch používá vlastní formát herních karet, které se vkládají do malého slotu v horní části konzole. PlayStation 5 čte standardní Blu-ray a Ultra HD Blu-ray disky prostřednictvím optické mechaniky. Pro dospělého je záměna nepravděpodobná. Pro tříleté nebo pětileté dítě, které vidí rodiče vkládat „něco“ do „něčeho“, může být logika úplně jiná. A z komunitních opravárenských vláken vyplývá, že podobné příhody se objevují i u starších konzolí, ať už jde o Wii, PS4 nebo Xbox. Jakýkoli přístupný slot v domácnosti s malými dětmi se může stát schránkou na cokoli od mincí přes drobné předměty až po herní kazety.
Co dělat, když se vám to stane
Pokud vaše dítě zasune do PS5 něco, co tam nepatří, první pravidlo je jednoduché: nic dalšího dovnitř netlačte a nezkoušejte opakovaně mačkat tlačítko pro vysunutí. Konzoli vypněte a odpojte od napájení.
Sony má na svém webu podpory oficiální návod pro vyjmutí zaseknutého disku, který vyžaduje křížový šroubovák a případně malou svítilnu. Ten je ale určený pro situaci, kdy se v mechanice zasekl standardní disk, ne cizí předmět. U Nintendo cartridge nebo čehokoli jiného, co do slotu nepatří, je bezpečnější kontaktovat přímo českou podporu PlayStation nebo využít autorizovaný servis.
A pak je tu otázka záruky. Oficiální bezpečnostní příručka PS5 uvádí, že konzole neobsahuje součásti opravitelné uživatelem a že neoprávněné úpravy mohou mít vliv na záruku. Záruční podmínky pro evropský trh jsou konkrétnější: Sony může reklamaci odmítnout například při porušení pečeti, pokusu o otevření krytu nebo neautorizované opravě, zejména pokud takový zásah způsobil škodu. Otec z Redditu měl štěstí, mechanika přežila. Ale ne každý takový příběh musí skončit stejně.
Ne každá PS5 má mechaniku
Důležitý detail pro kontext: ne všechny verze PS5 jsou na tuto „dětskou hrozbu“ vůbec náchylné. Původní PS5 Digital Edition nemá optickou mechaniku vůbec, takže na ní podobný problém s vloženým předmětem do mechaniky nehrozí. Novější modely PS5 Slim v digitální verzi a PS5 Pro mohou používat samostatnou přídavnou mechaniku, která se připojuje ke konzoli. Vestavěnou mechaniku mají původní modely PS5 a také PS5 Slim prodávaná ve variantě s mechanikou. České příručky PlayStation přitom pracují se stejnými modelovými skupinami jako jinde ve světě, žádná „česká PS5“ s odlišnou konstrukcí neexistuje.
Kdo má doma Digital Edition bez mechaniky, může si oddechnout. Kdo má verzi s mechanikou a malé děti, ten by možná měl zvážit, jestli konzole nestojí o patro výš, než kam dosáhnou dětské ruce.
KBMAssassin svůj příspěvek zakončil lakonickým komentářem, že mu „někdo zjevně něco neříká“. Jak na celou věc reagovaly samotné děti, nezveřejnil. Ale internet si z toho udělal jeden z nejlepších herních vtipů roku a zároveň varování pro každého rodiče, který má doma víc než jednu konzoli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík