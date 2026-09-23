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Děti si stěžovaly, že jim nefunguje PlayStation 5. Otec ji rozebral a okamžitě pochopil proč. Bylo to k popukání

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Otec otevřel nefunkční PS5 svých dětí a uvnitř optické mechaniky našel několik herních kazet pro Nintendo Switch. Včetně Luigi’s Mansion 3 a Spyra.
Bílý PS5, herní ovladač, herní konzole

Bílý PS5, herní ovladač, herní konzole

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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