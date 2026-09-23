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Lis na česnek vytlačí pecku z třešně za půl sekundy. Stačí jednou stisknout a dužina zůstane skoro neporušená

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Dennívýzva
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Ať už připravujete třešňový koláč, domácí džem, nebo si jen pochutnáváte na těchto šťavnatých plodech, tenhle fígl se vám bude hodit.
Lis na česnek vytlačí pecku z třešně za půl sekundy. Stačí jednou stisknout a dužina zůstane skoro neporušená

Lis na česnek vytlačí pecku z třešně za půl sekundy. Stačí jednou stisknout a dužina zůstane skoro neporušená

Zdroj: Missvain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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