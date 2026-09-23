Lis na česnek vytlačí pecku z třešně za půl sekundy. Stačí jednou stisknout a dužina zůstane skoro neporušená

Třešně a višně patří do rodu
Prunus a jsou to peckovice, které se dělí o místo na scéně s mandlemi, broskvemi a švestkami. Existují především dva druhy: třešně ( Prunus avium) a višně ( Prunus cerasus). Zatímco sladké třešně se vyhřívají na výsluní našich ovocných mís a dezertů, kyselé višně zase často nacházejí své uplatnění v koláčích a zavařeninách. Problém tvrdých pecek
Každý, kdo připravoval třešně na marmelády, koláče nebo jen na svačinu, zná problém s odstraněním pecky velmi dobře. Tradiční metody sahají od použití specializovaného strojku na vypichování třešní až po
improvizované použití kancelářských sponek nebo hůlek. Tyto metody jsou sice účinné, ale mohou být časově náročné a ne vždy tak spolehlivé, jak na první pohled slibují. Mnohem jednodušší je použití lisu na česnek. Zdroj fotografie: Freepik Váš lis na česnek je připraven na sezónu třešní lépe než jakýkoli jiný nástroj ve vaší kuchyni. Jeho použití je opravdu snadné. Vložte třešeň do lisu na česnek stejně jako stroužek česneku. Umístěte ji tak, aby se pecka nacházela na místě, kde lis působí největší silou. Stiskněte rukojeť jemně, ale silně. Zjistíte, že pecka se vysune z druhé strany, zatímco dužina třešně zůstane v lisu většinou skoro neporušená. Pak už jen zbývá zpracovanou třešeň vyjmout a vložit další kus, jak radí web Parade. Může to být ještě jednodušší
Abyste si však celý proces ještě víte usnadnili, nezapomeňte ani na další užitečné detaily. Především vždy používejte vychlazené
plody, které jsou pevnější a lépe se odpeckovávají, protože se nemačkají. A pokud potřebujete odpeckovat jen pár plodů a nechte se vám špinit si kuchyňské nářadí, pak je z dužiny jednoduše vyšťouchněte brčkem, jak radí web TopRecepty. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Vždy používejte vychlazené plody, které jsou pevnější a lépe se odpeckovávají
Je to opravdu snadné. Stačí si kromě brčka (to můžete nahradit třeba i čínskými hůlkami nebo silnější špejlí) připravit i láhev s úzkým hrdlem.
Na tu třešeň vždy posadíte, propíchnete a je to. Pecka spadne do lahve a vám zůstane odpeckovaný plod. Jednodušší už to být nemůže. A chcete-li třešně správně pohnojit, pak Chalupáři-Zahrádkáři doporučují použít osvědčený slepičí trus.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři