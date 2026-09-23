Tvrdík na výboru hromoval, že Liga národů nikoho nezajímá. Teď se Slavii z nominace omluvilo pět hráčů najednou

Když 18. září zveřejnil reprezentační trenér Luis de la Fuente svou nominaci na podzimní blok Ligy národů, figurovalo v ní sedm jmen ze Slavie. O tři dny později jich zbylo jen dva. Tomáš Chorý, David Jurásek, Lukáš Provod, Tomáš Vlček a David Zima, všichni odstoupili ze zdravotních důvodů během jediného dne. Pět omluvenek z jednoho klubu naráz. A v pozadí výrok muže, který Slavii řídí a zároveň sedí ve výkonném výboru FAČR.
Co Tvrdík řekl a co z toho zbylo
Podle deníku Sport a svědectví přímých aktérů jednání Jaroslav Tvrdík na jednom z výkonných výborů FAČR před jednou z předchozích nominací prohlásil: „Liga národů nikoho nezajímá.“ Veřejný stenozáznam ani oficiální komuniké k tomuto výroku neexistuje. Jde o sekundární citaci, kterou ale nikdo z přítomných veřejně nerozporoval.
Teď, o měsíce později, pět jeho hráčů chybí v nominaci na čtyři zápasy právě v Lize národů. Česko čeká 26. září Chorvatsko, 29. září Anglie, 3. října Španělsko a 6. října znovu Anglie. Nejtěžší možný los v elitní skupině. A Slavia do něj posílá dva hráče místo sedmi.
Tvrdík se k situaci k 23. září veřejně nevyjádřil. Oficiální web Slavie 22. září věcně konstatoval, že pětice „ze zdravotních důvodů musela z nominace odstoupit“. Bez jediného slova o vztahu klubu k reprezentaci.
Zdravotní důvody, nebo politický signál?
Formálně je všechno v pořádku. Pravidla FIFA v příloze 1 předpisů o statusu a transferu hráčů výslovně počítají se situací, kdy se hráč kvůli zranění nebo nemoci nemůže dostavit. Asociace má právo vyžádat si vlastní lékařské vyšetření. Sankční rovina by přicházela v úvahu teprve při neodůvodněném neuposlechnutí povolání, a to tady nikdo oficiálně netvrdí.
Jenže čísla mluví sama za sebe. Z celkových šesti změn v nominaci připadá pět na Slavii a jedna na plzeňského Denise Višinského. Žádný jiný český klub nepřišel o více než jednoho hráče. Náhoda? Možná. Ale v kontextu Tvrdíkova dřívějšího výroku a toho, co iSport popisuje jako dlouhodobě rezervovaný postoj Slavie k většímu počtu reprezentantů, působí ta náhoda mimořádně souměrně.
Přímý důkaz koordinovaného pokynu klubu v otevřených zdrojích není. Co je doložené, je časová a klubová koncentrace: pět jmen, jeden den, jeden klub.
Reprezentace improvizuje, FAČR mlčí
Místo pětice slávistů a Višinského naskočili do nominace Vitík, Kričfaluši, Sláma, Šubert, Sejk a Vašulín. Čtyři z nich jsou úplní reprezentační nováčci. Největší zásah je do defenzivy (vypadli tři obránci) a do sehranosti středu pole, kde chybí Provod.
Asistent trenéra Radek Bejbl situaci komentoval jazykem komplikace, ne konfliktu. „Počet změn je velký,“ řekl pro iROZHLAS, ale dodal, že podobné situace před srazy nastávají. Pavel Nedvěd byl přímější: mluvil o nutnosti „předělat všechno a začít od začátku“, cíl ale zůstává udržet se v elitní skupině Ligy národů.
Ani jeden z nich nezmínil Slavii jménem. Ani jeden nepoužil slovo „bojkot“. Oficiální linie FAČR je smířlivá a operativní. Otázka je, jak dlouho to vydrží.
Proč je tohle víc než omluvenka
Čtyři zápasy v jedenácti dnech proti třem nejsilnějším soupeřům ve skupině, to je formát, kde šíře kádru rozhoduje. Nový prodloužený zářijovo-říjnový blok FIFA klade na zdravotní stav hráčů mimořádné nároky, a právě tím se dá hromadná omluvenka racionálně vysvětlit. Sezona je v plném proudu, Slavia hraje evropské poháry, těla jsou pod zátěží.
Ale racionální vysvětlení a politická optika jsou dvě různé věci. Tvrdík sedí ve výkonném výboru FAČR. Má vliv na směřování českého fotbalu. A jeho klub právě odebral reprezentaci pět hráčů před nejtěžším blokem sezony. Formálně nemůže přehlasovat reprezentační povolání, pravidla FIFA jsou v tomhle jednoznačná. Fakticky ale nemusí. Stačí, když pět hráčů přinese lékařskou zprávu.
Co bude dál
Pikantní detail na závěr: oficiální web Slavie v článku z 18. září tvrdil, že trenér de la Fuente nominoval „hned osm slávistů“. Vyjmenoval jich sedm. O čtyři dny později z nich zbyli dva. Pokud se podobný vzorec zopakuje u dalšího srazu, přestane to být téma omluvenek a stane se otevřeným mocenským sporem mezi největším českým klubem a reprezentací. Zatím je to jen nepříjemná souhra okolností. Nepříjemná hlavně pro ty, kdo v ní mají hledat náhodu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner