Jen nábytek nestačí: Zjistěte, jak vytvořit skutečně osobitý interiér

Domov nemusí působit jako showroom
Existují
interiéry, které na fotografiích vypadají dokonale. Všechno v nich barevně ladí, nábytek má správné proporce a materiály vytvářejí harmonický celek. Přesto jim někdy něco chybí. Místo pocitu, že jste právě vstoupili do něčího domova, mohou působit jako dokonale připravený showroom.
Právě tady přichází ke slovu detail. Osobitost interiéru totiž nevzniká pouze výběrem velkých kusů nábytku. Vytváří ji také všechno, čeho si možná při prvním pohledu ani nevšimnete, ale co společně určuje charakter prostoru. Světlo dopadající přes strukturované sklo, kovová klika, výrazné svítidlo, netradiční zrcadlo, ručně vyrobený objekt nebo zajímavá textura stěny mohou pro atmosféru místnosti udělat víc než další výrazný kus nábytku.
Aktuální interiérové
trendy skutečně směřují k větší práci s texturami, kombinováním materiálů, vintage prvky a osobnějšími předměty. Nejde nutně o opuštění minimalismu, spíš o jeho posun od dokonale hladkých a uniformních prostorů k interiérům, které mají více vrstev a osobního charakteru.
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Velký nábytek má samozřejmě zásadní význam. Určuje dispozici, funkčnost i základní vizuální směr interiéru. Sedačka definuje obývací pokoj, postel ložnici, jídelní stůl společenskou část domácnosti a kuchyňská linka často nastavuje materiálovou i barevnou paletu celého prostoru.
Právě proto, že jde o dominantní prvky, může ale jejich výběr někdy paradoxně vést k příliš uniformnímu výsledku. Inspiraci máme doslova na každém rohu a stejné kombinace se opakují v katalozích, na sociálních sítích i v interiérových realizacích. Minimalistická kuchyně, béžová sedačka, dřevěná podlaha a černé doplňky mohou fungovat velmi dobře, ale samy o sobě ještě nemusí vytvořit osobitý prostor.
Ten vzniká ve chvíli, kdy se interiér přestane skládat pouze z velkých a očekávatelných prvků. Vintage lampa vedle moderního křesla, ručně vyrobená keramická váza, atypické dveřní madlo, výrazný kovový detail nebo svítidlo, které je samo o sobě spíš sochou než běžným zdrojem světla, mohou do prostoru přinést potřebné napětí.
Světlo už dávno není jen praktická záležitost
Jedním z nejvýraznějších příkladů toho, jak může detail změnit celý prostor, je osvětlení. Lampa nemusí být pouze předmětem, který nám umožní večer číst knihu nebo najít cestu do kuchyně.
Velké závěsné svítidlo může vytvořit centrální bod místnosti. Menší nástěnné lampy dokáží vytvořit intimnější atmosféru. Nepřímé osvětlení zase mění vnímání materiálů a struktur. Práce s několika světelnými vrstvami tak může způsobit, že stejný pokoj působí během dne úplně jinak než večer.
Významnou roli zde hraje také samotný materiál svítidla. Sklo dokáže světlo změkčit, kov mu dodat výraz a strukturované povrchy vytvářejí zajímavé stíny. Z lampy se tak může stát výrazný prvek interiéru. Současné designové přehledy ostatně upozorňují na rostoucí význam sochařsky působících svítidel, řemeslných povrchů a kombinování různých materiálů.
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Sklo má v interiéru výjimečnou schopnost pracovat se světlem. Může prostor opticky odlehčit, rozdělit, zjemnit, nebo naopak vytvořit výrazný vizuální akcent.
Čiré sklo působí minimalisticky a vzdušně, kouřové dodává interiéru hloubku a strukturované či ručně zpracované sklo přináší do prostoru hru světla. Právě struktura a drobné nepravidelnosti přitom odpovídají současnému zájmu o materiály, u kterých je patrná řemeslná práce a které nepůsobí dokonale uniformně.
Architectural Digest například v souvislosti s letošním Milan Design Weekem popisuje sklo jako materiál, v němž se propojují světlo, řemeslo a přirozené nedokonalosti.
Podobně fungují i další materiály. Hrubší kámen, kartáčovaný kov, dřevo s přiznanou kresbou, textilie s výraznou strukturou nebo ručně opracované povrchy dávají interiéru větší hloubku než dokonale hladké a uniformní materiály.
Kov nemusí být jen industriální
Kov byl v moderních interiérech dlouho výrazně spojován s industriální estetikou. Dnes se s ním ale pracuje mnohem svobodněji. Mosaz, bronz, nerez, chrom, patinované povrchy nebo lakovaný kov mohou fungovat jako jemný detail i jako výrazný designový prvek.
Aktuální designové přehlídky a trendové přehledy ukazují, že kov z interiérů rozhodně nemizí. Naopak se objevuje v měkčích a dekorativnějších podobách a kombinuje se se sklem, dřevem, kamenem nebo textiliemi.
Velmi zajímavou roli mají například designové kliky a madla. Jsou malé, ale používáme je každý den. Právě proto mohou být překvapivě důležitou součástí celkového dojmu. Kliky a madla navíc představují dobrý příklad toho, jak se estetika může spojit s funkcí. Nejde jen o to, jak vypadají. Musí dobře fungovat, příjemně se držet a odpovídat konstrukci dveří či nábytku.
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A právě tady se dostáváme k možnosti, že takový detail nemusí být jen hotovým produktem vybraným z katalogu. U konkrétních architektonických projektů může vznikat přímo podle návrhu a požadavků prostoru. ARTGLASS například vedle svítidel vyrábí také atypické kovové prvky jako designové kliky a madla, nábytkové komponenty, dekorativní či konstrukční prvky a repliky historických kovových detailů. Jednotlivé prvky přitom vznikají podle konkrétního projektu a jeho architektonického kontextu.
Právě takový přístup ukazuje, že detail nemusí být pouze poslední dekorací přidanou na konci zařizování. Může být součástí návrhu už od začátku.
Struktura místo dokonalosti
Po období dokonale hladkých povrchů je v současném interiérovém designu patrný i větší zájem o struktury. Reliéfní stěna, hrubší omítka, žebrované sklo, výrazná kresba dřeva nebo tkanina s nepravidelnou vazbou vytvářejí vizuální zážitek, který se mění podle světla a úhlu pohledu. Práce s texturou a vrstvením různých materiálů patří mezi výrazné směry současného designu.
Minimalismus přitom nemusí znamenat sterilitu. I velmi jednoduchý interiér může být bohatý, pokud pracuje s různými povrchy. Beton může doplnit měkká textilie, hladký kov strukturované sklo a minimalistický nábytek ručně vyrobený keramický objekt.
Výsledkem nemusí být chaos. Naopak. Rozdílné materiály mohou vytvořit vizuální rovnováhu, která prostoru dodá hloubku, aniž by ho zahltila.
Dekorace nemusí být jen výplň
Dekorace bývají někdy považovány za poslední fázi zařizování. Něco se koupí na polici, něco na konferenční stolek a několik polštářů se rozmístí na sedačku. Dobře zvolený dekorativní prvek ale může mít mnohem větší význam. Může připomínat cestu, člověka, období života nebo jednoduše něco, co máme rádi. Právě osobní předměty totiž dávají interiéru charakter, který žádný katalog nedokáže vytvořit.
I tady je patrný posun k osobnějším interiérům. Designéři v současných trendových přehledech mluví o větším důrazu na vrstvení, vintage předměty, kombinování starého s novým a prvky, které odrážejí konkrétního člověka místo univerzálního vzhledu.
Nemusíme přitom mít doma galerii současného umění. Někdy stačí jeden výrazný objekt. Velké zrcadlo v neobvyklém rámu. Lampa připomínající sochu. Stará kovová židle. Keramická váza od místního umělce.
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Právě takové detaily nakonec rozhodují o tom, jestli interiér zůstane jen hezkým vizuálem podle šablony, nebo se z něj stane skutečný domov. Nemusí být dokonale sladěný ani následovat jeden konkrétní trend. Mnohem důležitější je, aby v něm jednotlivé prvky dávaly smysl, dobře se doplňovaly a zároveň odrážely lidi, kteří v něm žijí. Někdy přitom stačí opravdu málo – výrazná klika, zajímavé světlo, strukturované sklo nebo předmět, který bychom si nevybrali jen proto, že je právě trendy.
A právě u výraznějších nebo atypických prvků může být zajímavé, že jejich příběh začíná ještě před samotnou realizací. ARTGLASS například popisuje spolupráci s architekty už od raných fází návrhu, přes technické rozpracování a prototyp až po výrobu a instalaci. Nejde tak jen o výběr hotového předmětu, ale o hledání řešení, které odpovídá konkrétnímu prostoru.
Dobře navržený interiér tak nemusí křičet na první pohled. Jeho charakter se může ukazovat postupně, v drobných detailech, materiálech a předmětech, kterých si všimneme až při bližším pohledu. Právě v tom spočívá kouzlo osobitého
bydlení: nebát se kombinovat, experimentovat a občas porušit pravidla. Zdroje: Architectural Digest, ELLE Decor, tiskové materiály, Pinterest