Ronaldo vyhrál Juventusu tituly, ale fanoušci ho řadí za Nedvěda. Český záložník udělal něco, co CR7 nikdy nedokázal

22. září 2026 stál reportér iSportu Daniel Fekete před stadionem v Turíně, kde se Juventus chystal na zápas s Atalantou. Fanoušek jménem Lorenzo se zeptal, odkud novinář přijel. Stačilo říct „z Česka“ a odpověď přišla okamžitě, bez přemýšlení, jako reflex: Grande Paolo. Ne Nedvěd, ne „ten český záložník“. Paolo. Křestním jménem, jako by mluvil o členovi rodiny. Cristiano Ronaldo nastřílel za Juventus 101 gólů ve 133 zápasech a přivezl pět trofejí. A přesto, když turínský fanoušek skládá svůj osobní panteon, jmenuje Del Piera, Buffona, Platiniho, Bonipertiho, Scireu, Zidana. A Nedvěda. Ronaldo „vyhrál tituly“, uznal Lorenzo. Ale to je jiná kategorie.
Zlatý míč a prázdný letištní terminál
Nejtvrdší fakt, který Nedvěda odděluje od Ronalda v kontextu Juventusu, se vejde do jedné věty: v roce 2003 vyhrál Zlatý míč jako hráč Juventusu. Ronaldo přišel do Turína už jako pětinásobný držitel téže ceny, ale žádný ze svých Zlatých míčů nezískal v černobílém dresu. To není detail. Juventus si toho je vědom natolik, že Zlatý míč získaný v dresu klubu zařadil mezi samostatná vstupní kritéria své oficiální Hall of Fame, kterou spustil v roce 2025.
Nedvěd v ní figuruje mezi prvními padesáti jmény. Jeho oficiální profil ho popisuje jako „jedinečného bojovníka“ s mixem techniky, síly a srdce: 327 zápasů, 65 gólů, osm sezon. Ale klíčová pasáž profilu nemluví o gólech. Mluví o tom, že „neopustil svou Juve ani v nejtěžších chvílích“ a zanechal „nesmazatelnou stopu v paměti fanoušků“.
Ty nejtěžší chvíle měly konkrétní jméno: Calciopoli.
Série B jako lakmusový papírek
V létě 2006 spadl Juventus po korupčním skandálu do druhé ligy. Odešly hvězdy. Odešli ti, kteří měli kam jít. Nedvěd zůstal. Bylo mu čtyřiatřicet, mohl odejít kamkoli, a rozhodl se hrát druhou italskou ligu za klub, který právě přišel o všechno. Tohle je moment, na kterém se v Turíně staví legendy. Ne trofeje, ne statistiky. Rozhodnutí zůstat, když to nedává sportovní smysl.
Ronaldo takový moment neměl. Ne proto, že by selhal, prostě se nikdy nenaskytl. Jeho tři sezony v Juventusu (2018–2021) byly érou titulů a gólových rekordů, ale bez existenční krize, ve které by se musel rozhodnout. A bez evropského průlomu, který měl být hlavním důvodem jeho příchodu. Podle historie Juventusu v Lize mistrů na webu UEFA došel klub s Ronaldem nejdál do čtvrtfinále v sezoně 2018/19. Pak dvakrát vypadl v osmifinále.
Gianluigi Buffon to po Ronaldově odchodu shrnul nečekaně ostře: Juventus podle něj s příchodem portugalské superstar ztratil část „DNA týmu“. Silný výrok od člověka, který sám patří mezi největší ikony klubu.
Dvě kariéry v jednom klubu
Nedvědův příběh s Juventusem neskončil na hřišti. Po konci hráčské kariéry přešel do vedení klubu, nejprve jako člen představenstva, později jako viceprezident. Byl tváří Juventusu v době, kdy se klub vracel na evropskou špičku. Až v lednu 2023 Juventus oficiálně oznámil, že Nedvěd přestal být součástí představenstva. V aktuálním vedení klubu už nefiguruje.
Ale jeho stopa v Turíně žije dál, a to je podstatný rozdíl oproti Ronaldovi, jehož rozlučkový text na webu Juventusu čte spíš jako výkaz: 133 zápasů, 101 gólů, pět trofejí (dva tituly v Serii A, dvě Supercoppa Italiana, jedna Coppa Italia). Čísla jsou impozantní. Příběh za nimi je krátký.
Grande Paolo v roce 2026
Nedvěd dnes v Turíně nepůsobí, ale v českém fotbale je stále velmi viditelný. Během mistrovství světa 2026 vystupoval jako generální manažer reprezentací, ČT sport ho v této roli opakovaně citoval. Předtím krátce působil v Hradci Králové, odkud odešel v květnu 2026 právě kvůli reprezentační funkci.
V Itálii mezitím jeho jméno funguje jako heslo. Lorenzo před stadionem v Turíně skládal svůj osobní žebříček legend a Nedvěda zařadil vedle Del Piera, Platiniho a Zidana. Ronaldo v tom výčtu chyběl, ne ze zlé vůle, ale proto, že turínský fanoušek rozlišuje mezi hvězdou, která doručila čísla, a ikonou, která nesla klub i tehdy, když to bolelo.
Jeden zůstal pro Serii B. Druhý přivezl 101 gólů a odešel. V Turíně vědí, co váží víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner