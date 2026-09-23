Z námořnické uniformy módním statementem: Naučte se nosit ikonický kousek, který proslavily Coco Chanel i Brigitte Bardot

Od námořníků ke Coco Chanel
Marinière je charakteristické pruhované pletené tričko, nejčastěji v kombinaci bílé a tmavomodré. Ačkoli dnes patří k ikonickým prvkům francouzského stylu, její začátky jsou mnohem praktičtější – pojí se s francouzským námořnictvem. V roce 1858 se pruhovaný pletený top stal oficiální součástí uniformy francouzských námořníků. Jeho vzhled byl přesně stanoven a postupně se z něj stal jeden z nejlépe rozpoznatelných prvků námořnické uniformy. Později se marinière rozšířila i mimo vojenské prostředí a osvojili si ji rybáři, námořníci i lidé žijící v přímořských oblastech.
Důvod, proč byla zvolena právě kombinace pruhů, není zcela jednoznačný. Často se zmiňuje lepší viditelnost námořníků ve vodě, v průběhu let se ale objevila i další vysvětlení a legendy. Jedna z nich například spojuje počet pruhů s Napoleonovými vítězstvími. Jde však o pozdější interpretaci, ne o jednoznačně potvrzený historický důvod. Jisté je, že charakteristický vzor se stal natolik výrazným, že postupně přestal být vnímán pouze jako součást uniformy.
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Z pracovního oblečení se tak začal stávat módní symbol. Výraznou roli v tomto procesu sehrála Gabrielle „Coco“ Chanel. Na začátku 20. století začala do dámské módy přinášet prvky, které byly do té doby spojovány především s pánským nebo sportovním oblečením. Během svého působení v přímořském Deauville pracovala s uvolněnou siluetou, praktickými materiály a námořnickou estetikou.
Coco Chanel nebyla první osobností, která pruhy přenesla mimo námořnické prostředí. Pomohla však vytvořit nový způsob uvažování o dámském oblečení – pohodlnější, méně formální a založený na kouscích, které měly původně úplně jinou funkci. Právě díky podobným posunům se námořnická estetika začala spojovat s představou moderní Francouzky.
Když se uniforma stala módním statementem
V průběhu 20. století se marinière postupně odpoutala od svého původního významu. Z námořnické uniformy se stal symbol přímořského životního stylu a později také francouzské nonšalance. Pruhy se objevovaly v šatnících umělců, herců a módních osobností. Nosili je například Pablo Picasso nebo Brigitte Bardot a postupně se z nich stal vizuální kód, který dokázal evokovat Francii i bez dalších typických symbolů.
Do světa vysoké módy ji v 60. letech přenesl také Yves Saint Laurent, který námořnické prvky pravidelně reinterpretoval ve své tvorbě. Marinière tak postupně přestávala být jen odkazem na přímořský životní styl a stala se součástí širšího módního jazyka.
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Jedním z návrhářů, kteří marinière výrazně proměnili, je Jean Paul Gaultier. Pruhy se v jeho tvorbě objevují už desítky let a staly se jedním z charakteristických prvků jeho estetiky. Gaultier je ale nikdy nevnímal pouze jako nostalgickou připomínku námořnické uniformy. Pracoval s nimi v různých materiálech, střizích a proporcích a kombinoval je s prvky, které měly k tradičnímu pracovnímu oblečení velmi daleko. Námořnická estetika se v jeho tvorbě stala hravou, provokativní a často také smyslnou. Marinière výrazně vystoupila do popředí také v jeho kolekci
Boy Toy z roku 1983, ve které patřila k výrazným prvkům jeho práce s námořnickou estetikou.
Právě tady se ukazuje jedna z největších předností marinière. Její základ zůstává jednoduchý, význam se ale může měnit podle toho, s čím ji zkombinujete. Může působit minimalisticky, elegantně, sportovně, preppy nebo úplně extravagantně.
Proč se marinière neustále vrací
Na marinière je zajímavé také to, že její výrazný vzor funguje navzdory své jednoduchosti. Dva kontrastní odstíny dokáží outfit okamžitě definovat, zároveň ale nechávají dostatek prostoru pro další kombinace. Návrháři proto mohou měnit šířku pruhů, jejich kontrast, materiál nebo proporce samotného oděvu, aniž by se vytratil jeho charakteristický vizuální kód.
A právě proto se marinière v módních kolekcích neustále vrací. Návrháři nemusí vymýšlet nový vzor. Stačí změnit jeho proporce, materiál nebo způsob stylingu. Z původně funkčního oděvu se tak stal jeden z nejflexibilnějších módních motivů.
Pruhovaná klasika několikrát jinak Pruhy a leopard
Pokud nechcete zůstat u klasického francouzského looku, zkuste pruhy zkombinovat s dalším výrazným vzorem. Jednou z nejjednodušších možností je leopardí potisk. Modrobílou marinière můžete doplnit leopardí sukní, kalhotami nebo kabelkou. Aby outfit nepůsobil chaoticky, zbytek looku nechte jednoduchý. Výsledkem bude kombinace, která propojí klasiku s výraznějším módním prvkem. Pokud chcete zůstat u tlumenějšího looku, sáhněte po neutrálních doplňcích a jednoduchých botách.
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Pruhovaný top nemusí zůstat jen součástí volnočasového šatníku. Právě kontrast mezi ležérní marinière a elegantními střihy může vytvořit moderní pracovní outfit. Zkombinujte ji s kalhotami rovného nebo širokého střihu, midi sukní nebo dobře padnoucím sakem. Přidejte mokasíny, baleríny nebo minimalistické lodičky. Nemusíte se přitom držet pouze světlých barev. Tmavě modrá, černá, šedá nebo vínová mohou klasickou přímořskou estetiku posunout do sofistikovanější podoby. Samozřejmě outfit přizpůsobte dress codu konkrétního pracoviště.
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Na teplejší dny funguje kombinace pruhovaného topu a lnu téměř bez námahy. Marinière můžete nosit s volnými lněnými kalhotami, bermudami nebo šortkami v bílé, béžové či pískové barvě. Zatímco len působí uvolněně a vzdušně, pruhovaný top outfitu dodá výraznější strukturu. Pokud chcete přidat trochu preppy estetiky, přehoďte si přes ramena lehký svetr nebo kardigan. Outfit doplňte espadrilkami, koženými sandály nebo balerínami a jednoduchou taškou z přírodního materiálu.
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Marinière rozhodně nemusí zůstat jen denním kouskem. Zajímavý kontrast vytvoří v kombinaci s večerními materiály, jako jsou satén, hedvábí nebo kůže. Pruhovaný top můžete nosit například se saténovou midi nebo mini sukní, širokými kalhotami či elegantním kostýmem. O zbytek se postarají doplňky. Výrazné náušnice, elegantní sandály nebo malá kabelka dokážou jednoduchý top okamžitě posunout do večernější polohy. Klíčem je kontrast – čím uvolněnější je top, tím sofistikovaněji mohou působit ostatní kousky.
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Pruhy lze snadno přenést i do sportovnějšího šatníku. Oversized marinière zkombinujte s volnými šortkami, širokými kalhotami nebo jednoduchou sukní. Přidejte tenisky, kšiltovku a kabelku přes rameno. Zajímavý efekt vznikne také tehdy, když klasický bavlněný top zkombinujete s technickým materiálem – například nylonovou bundou nebo sportovní taškou. Výsledkem nebude klasický sportovní outfit, ale kombinace tradičního módního prvku se současnou streetwear estetikou.
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Marinière má jednu velkou výhodu: nemusíte ji odkládat ani s příchodem podzimu. Noste ji pod pletenou vestu, kardigan, oversized svetr nebo sako. Klasickou volbou jsou džíny, stejně dobře ale fungují široké kalhoty, kožená sukně nebo kalhoty výraznějšího střihu. V chladnějším počasí můžete přidat trenčkot, vlněný kabát nebo koženou bundu. Právě vrstvení zároveň umožňuje, aby pruhy zůstaly viditelné a fungovaly jako výrazný detail celého outfitu.
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Marinière prošla za více než 160 let pořádně dlouhou cestou. Z uniformy francouzských námořníků se dostala do šatníků módních ikon, na přehlídková mola i do nabídky dostupných módních značek. Její úspěch přitom nespočívá v tom, že by byla komplikovaná. Právě naopak. Je jednoduchá, rozpoznatelná a dostatečně neutrální na to, aby se dala neustále reinterpretovat. Jednou může být součástí klasického francouzského looku, jindy funguje s leopardím vzorem, tailoringem, sportovními kousky nebo večerní módou.
Možná i právě proto se k ní módní svět stále vrací. Marinière nemusí držet krok s trendy. Stačí, že se dokáže měnit spolu s nimi.
Zdroje: Wikipedia, Ça m’intéresse, autorský text