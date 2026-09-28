Chyby při pěstování křenu mohou potlačit jeho štiplavost

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Chyby při pěstování křenu mohou potlačit jeho štiplavostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Křen je typický svou štiplavou chutí a někdy bývá proto nazýván jako český ženšen. Dokáže ozvláštnit chuť mnoha pokrmů a je vynikající například k uzenému masu nebo obyčejným párkům. Přestože se jedná o rostlinu nenáročnou na pěstování, mnoho zahrádkářů dělá chyby, které pak mohou potlačit tradiční chuť křenu.
křen
Zdroj: Wikipedia
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