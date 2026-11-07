Muž postavil dům z 15 000 lahví a vytvořil příjemné místo k životu

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Pevnost z odpadu
V subsaharské Africe žije mnoho obyvatel v chatrčích z vlnitého plechu a bláta. Yahaya viděl kolem sebe dva problémy najednou: hory plastu dusící krajinu a miliony lidí bez pořádné střechy nad hlavou. Při pobytu v Německu se naučil revoluční stavební techniku, která mohla oba fenomény vyřešit. Domů do Kaduny se vrátil s ambiciózním plánem.
Plastové lahve dostaly nový účel. Dělníci je naplnili pískem, hrdla svázali sítí provázků a mezery utěsnili bahnem. Kruhový půdorys nebyl náhoda. „Dodává stěnám pevnost a zároveň poskytuje velmi umělecký a příjemný vzhled,“ vysvětluje Yahaya. Výsledek předčil všechna očekávání: stěny z pískem naplněných lahví fungují jako přirozená klimatizace. V rozpáleném nigerijském podnebí zůstává uvnitř příjemný chládek, zatímco venku teplota šplhá k čtyřicítce.
Odpad, který zlepšuje životy
Yahaya věděl, že staví víc než jen dům. „Napadlo nás, že jedním ze způsobů, jak se toho (plastů) zbavit, je recyklovat je. Na druhé straně vidíte, že máme spoustu problémů s bydlením. Více než polovina našich lidí bydlí v chýších, nemají práci,“ říká muž, který spojil ekologii s bojem proti chudobě. První stavba se stala vzorem pro celou subsaharskou Afriku.
Pevnost z lahví je podle odhadů dvacetkrát odolnější než cihlový dům. Neprůstřelná, ohnivzdorná a prakticky nezničitelná – pokud je postavená pečlivě. Piman Hoffman, náměstek ředitele partnerské organizace, vidí v projektu záchranu pro celou generaci. „Je to nejlevnější dům, který si tato generace může postavit. Protože stavební materiál leží všude. Na ulicích, smetištích a hromadách jsou miliardy plastových lahví, vyhazují se do řek a vodních nádržích,“ zdůrazňuje.
Na hrubou stavbu takového domu se můžete podívat ve videu:
Organizace DARE už vyškolila stovky lidí v Nigérii i okolních státech. V Ghaně, Kamerunu i dalších oblastech vyrostlo přes patnáct podobných staveb, od rodinných domů po školní toalety. Vzniklo nové řemeslo a s ním pracovní příležitosti pro ty, kdo dosud měli jen prázdné ruce. Každý šikovný člověk se může naučit techniku, která mění plastový odpad v bezpečný domov.
Budoucnost leží pod nohama
Yahayův projekt ukazuje, že řešení globálních problémů může být překvapivě jednoduché. Plasty dusí planetu od Afriky po Evropu, ale místo spalování nebo skládkování mohou sloužit jako stavební materiál s dlouhou životností. Nigerijská vláda dostala výzvu podpořit tuto metodu oficiálně; mohla by tak změnit bytovou krizi i ekologickou katastrofu najednou.
Domy z lahví nejsou dočasným řešením pro chudé. Jsou pevnější, levnější a ekologičtější než tradiční stavby. A hlavně, materiál opravdu leží všude kolem nás. Stačí se sehnout a nasbírat si ho.
Zdroje článku: thelogicalindian.com, legit.ng, managingnigeria.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský