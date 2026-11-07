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Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo do konce října skoro čtvrt milionu lidí

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Památky v Plzeňském kraji ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) měly letos téměř stejnou návštěvnost jako loni. Do konce října navštívilo deset státních památek v kraji 238.115 lidí, meziročně o 646 méně.
Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo do konce října skoro čtvrt milionu lidí

Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo do konce října skoro čtvrt milionu lidí

Zdroj: Klášter Plasy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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