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Chtěly jsme rovnoprávnost. Proč z ní ale vznikla druhá směna navíc?

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Chtěla jsi vlastní práci, vlastní peníze a možnost rozhodovat o svém životě. Dostala jsi je. Jenže někde cestou se k tomu nenápadně přilepilo očekávání, že doma zůstane všechno při starém. Takže vyděláváš, organizuješ, nakupuješ, pamatuješ, plánuješ a večer máš ještě pocit, že bys měla být vděčná, že můžeš mít všechno.
Chtěly jsme rovnoprávnost. Proč z ní ale vznikla druhá směna navíc?

Chtěly jsme rovnoprávnost. Proč z ní ale vznikla druhá směna navíc?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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