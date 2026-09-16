Chtěly jsme rovnoprávnost. Proč z ní ale vznikla druhá směna navíc?

Emancipace rozhodně nebyla chyba. Možnost pracovat, studovat, vydělávat vlastní peníze, volit, rozhodovat o svém těle a odejít ze vztahu, který nechceš, patří k věcem, o kterých se opravdu nemusíme přít.
Jenže existuje jedna ironická část moderního ženského života, o které se mluví podstatně méně. Staré povinnosti totiž často nezmizely ve chvíli, kdy přišly nové možnosti. Jen se na ně položila další vrstva.
Ráno jdeš do práce stejně jako partner. Odpoledne ale možná pořád víš, kdy má dítě očkování, komu dochází zubní pasta, že tchyně má v pátek narozeniny, že v lednici není nic na večeři a že zimní boty už jsou malé. Partner mezitím může skutečně udělat polovinu viditelné práce a oba máte pocit, že je všechno rozdělené fér. Jenže někdo tu polovinu pořád musí vymyslet.
„Pomáhám doma“ je zvláštní věta, když tam oba bydlíte
Už samotné sloveso někdy prozradí víc, než bychom chtěli.
Když muž řekne, že doma „pomáhá“, zní to trochu, jako kdyby hlavní odpovědnost patřila někomu jinému a on se dobrovolně zapojil do cizího projektu.
Jenže prádlo není ženský projekt. Dítě není ženský projekt. Nákup není ženský projekt. Domácnost je společná infrastruktura dvou lidí. A přesto studie pořád nacházejí, že ženy v heterosexuálních vztazích nesou nepoměrně velkou část takzvané kognitivní práce: plánování, předvídání, připomínání, sledování a organizování věcí, které je potřeba udělat.
Výzkum matek malých dětí například ukázal, že nerovnost byla ještě výraznější právě u této „neviditelné“ práce než u samotného fyzického provedení úkolů. Větší podíl kognitivní zátěže přitom souvisel s vyšším stresem a vyhořením a horším vztahem i psychickou pohodou.
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Nejtěžší práce někdy není udělat. Je vědět, že se má udělat
Představ si obyčejný nákup.
Jeden člověk jde do obchodu a nakoupí podle seznamu. Druhý předtím zkontroloval lednici, všiml si, že dochází mléko, vymyslel tři večeře, zjistil, že dítě potřebuje svačiny, přidal prací prášek a vzpomněl si, že o víkendu přijde návštěva.
Oba mohou následně říct: „Nákupy máme rozdělené.“ Technicky ano. Mentálně vůbec. A přesně tenhle rozdíl dokáže být strašně únavný, protože mozek nikdy úplně nezavře provozovnu.
„Můžeš všechno“ se někdy přeložilo jako „musíš všechno“
Moderní žena dostala velmi zvláštní seznam očekávání. Měj kariéru, ale buď dostupná dětem. Buď ekonomicky nezávislá, ale doma vytvoř atmosféru. Starej se o sebe, cvič, dobře jez, udržuj vztah, nezanedbávej přátele, vypadej upraveně a samozřejmě mysli i na svůj odpočinek. Ideálně mezi osmou večer a osmou deset.
Problém není v tom, že ženy chtějí práci, rodinu, vztah, vlastní zájmy nebo hezký domov. Problém začíná ve chvíli, kdy se z možnosti mít různé části života stane povinnost excelovat ve všech současně.
Rovnoprávnost není žena, která zvládne úplně všechno
Možná jsme si část ženské síly začaly představovat trochu nešťastně. Jako schopnost vydržet. Zorganizovat. Zachránit. Uděláš to rychleji, tak to uděláš sama. Víš, kde to je, tak to najdeš. Pamatuješ si termín, tak ho připomeneš.
Krátkodobě je to efektivní. Dlouhodobě z toho ale může vzniknout systém, ve kterém jsi nenahraditelná právě proto, že jsi nikdy nepřestala držet všechno.
To není vítězství. To je velmi dobře fungující past.
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Skutečný luxus možná není „mít všechno“
Možná je to možnost něco vůbec nemít na starosti. Ne delegovat úkol a potom kontrolovat jeho splnění. Ne říct, co se má koupit, a čekat, jestli to druhý zvládne. Ale vědět, že existují části společného života, které můžeš úplně pustit z hlavy.
Že partner nečeká na instrukci. Že vidí. Plánuje. Pamatuje si. A řeší. Emancipace nám měla dát víc svobody. Nebyla vytvořená proto, abychom si ke staré směně přidaly ještě jednu.
Možná tedy není potřeba litovat toho, co jsme získaly. Spíš konečně dokončit práci a rozdělit i to, co po získání rovnoprávnosti zůstalo ležet na kuchyňském stole.
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Zdroje: Archives of Women’s Mental Health – Cognitive household labor: gender disparities and consequences for maternal mental health and wellbeing [1], Systematic literature review – Gendered Mental Labor [2], Unequal Burdens, Unequal Benefits: Housework, Mental Load, and Gendered Satisfaction in Heterosexual Relationships [3].