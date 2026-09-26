Byl dvojkou draftu a ve 23 letech All-Star. Ve třiceti ho klub propustil dřív, než za něj vůbec nastoupil

Když Los Angeles Lakers v roce 2015 použili druhou volbu draftu na D'Angela Russella, nevybírali hráče pro lavičku. Vybírali budoucího tvůrce hry.
O čtyři roky později se zdálo, že se tahle představa začíná naplňovat. Russell v Brooklynu odehrál nejlepší sezonu kariéry, dostal se do All-Star Game a Nets kolem něj stavěli mladé mužstvo. Dnes je mu třicet. A Memphis Grizzlies ho propustili dřív, než za ně odehrál jedinou minutu.
Nejpozoruhodnější je rychlost posledních měsíců
Russell minulou sezonu odehrál 26 zápasů za Dallas a průměroval 10,2 bodu. Mavericks ho následně poslali do Washingtonu. Za Wizards nenastoupil. V létě byl součástí obrovského šestitýmového obchodu a skončil v Memphisu. Za Grizzlies rovněž nenastoupil.
A teď je znovu volným hráčem. Memphis potřeboval upravit soupisku před začátkem sezony a Russell se stal expendable ještě před prvním tréninkovým blokem. Je to velmi rychlá změna pozice hráče, který ještě relativně nedávno dostával velké minuty a velkou část útoku do rukou.
Neznamená to, že ve třiceti neumí hrát basketbal
Russell stále může najít tým. Má zkušenosti, umí organizovat pick-and-roll, vytvořit vlastní střelu a v určité roli může být pro klub velmi užitečný. Jenže právě slovo „role" je dnes podstatné.
Kdysi se řešilo, zda může být hlavním rozehrávačem budoucího vítězného týmu. Dnes se řeší, kam zapadne. To je obrovský kariérní posun. A NBA je v tomhle nemilosrdná. Jakmile klub přestane věřit, že hráč má dost hodnoty na míči, začne se mnohem přísněji ptát, co nabízí bez něj.
Russell nikdy nebyl jednoduchý typ veterána
Hráči, kteří stárnou dobře do menších rolí, obvykle mají jednu vlastnost, kterou tým dokáže použít téměř v jakékoli sestavě. Elitní obranu. Spolehlivou střelbu bez míče. Velikost a univerzálnost.
Russellova největší síla tradičně vznikala ve chvíli, kdy měl míč, mohl organizovat hru a rozhodovat. Jenže čím méně je efektivní jako primární tvůrce, tím složitější je najít mu ideální místo. To je možná důležitější důvod jeho současné situace než samotné číslo 10,2 bodu z minulé sezony.
Druhá volba draftu je jen historie. Liga se ptá, co dokážete dnes
Russellova kariéra je dobrou připomínkou, jak rychle NBA mění hierarchii. Draftová pozice může otevřít dveře. All-Star nominace může potvrdit, že hráč jednou dosáhl velmi vysoké úrovně. Ani jedno ale negarantuje, že podobnou hodnotu bude mít klub o sedm let později.
Russell není starý hráč v běžném slova smyslu. Je mu třicet. Přesto se během několika měsíců dostal z rotace Dallasu přes dva kluby, za které vůbec nenastoupil, až na volný trh. Jeho další podpis proto nebude zajímavý tím, kdo získal někdejší dvojku draftu.
Bude zajímavý tím, zda ještě existuje tým, který v D'Angelu Russellovi vidí něco víc než známé jméno pro omezenou roli.
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Zdroje: NBA – Grizzlies release former All-Star D'Angelo Russell [1].