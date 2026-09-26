Z lodního kontejneru zmizely testovací helmy za desítky tisíc. Policie varuje před prodejem na internetu

Reklama
1 min
Z lodního kontejneru zmizely testovací helmy za desítky tisíc. Policie varuje před prodejem na internetuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Noční vloupání na letišti u Kadova na Blatensku způsobilo provozovatelům místní motoškoly značnou škodu. Neznámý zloděj se vloupal do lodního kontejneru a odnesl si…
05-odcizene-helmy
Zdroj:
Reklama
Mladá Boleslav odkryla památník letcům RAF. Připomíná 37 mužů spjatých s regionem
Mladá Boleslav ve čtvrtek odhalila památník připomínající příslušníky britského Královského letectva (RAF),...
Sucho odhalilo na dně Lipna zaplavený hřbitov
Na dně lipenské přehrady se letos ukázalo něco, co tam leželo od konce padesátých let. Sucho odhalilo...
Konstantinovy Lázně promění park za 72 milionů
Konstantinovy Lázně na Tachovsku se chystají na největší proměnu svého více než dvanáctihektarového parku...
Měření ovzduší v Jablonci našlo problémy u školky
Největší znečištění ovzduší v Jablonci nad Nisou se koncentruje v okolí mateřské školy Hláska u Palackého...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Nový merch z Ostravy. Turisté si mohou odvézt uhelné mýdlo a černý sirup
Ostravská Drbna
dnes, 11:30
1 min
Únik se potvrdil: Čínská firma vydala svůj první fullframe zoom Voyager 24-50mm f/2.8 s autofokusem. Nikdy dříve to nezkusila
Mobify.cz
dnes, 11:24
4 min
Saúdská Arábie zvýšila vývoz ropy na nejvyšší úroveň od začátku války USA s Íránem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:08
Lidé mě litují, že jsem sama. Já ale nechápu, na co by mi muž byl
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:05
4 min
Byl dvojkou draftu a ve 23 letech All-Star. Ve třiceti ho klub propustil dřív, než za něj vůbec nastoupil
Vše o sportu
dnes, 11:00
3 min
Reklama
Moby Dick byzantského císaře: Kytovec Porfyrios potápěl v Bosporu válečné a rybářské lodě
Securitytech
dnes, 11:00
3 min
Na Ukrajině chybí vodovody. Pomoc přináší nové vrty a reverzní osmózu
VodaDnes.cz
dnes, 11:00
2 min
Dovolená v Aténách skončila tragédií. Výbuch zničil dům s turistickým apartmánem
Trendy svět
dnes, 10:58
2 min
Historicky první triumf fotbalistů Ukrajiny nad Maďarskem skončil bitkou na hřišti
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:50
Vlastní citroník lze vypěstovat přímo na okenním parapetu. Na začátku postačí vymačkaný plod a několik semínek
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:35
2 min
Reklama
Horner odhalil, proč Marko nechtěl Verstappena v Red Bullu
SvětFormule.cz
dnes, 10:30
2 min
Jedna kapka jódu za pár korun změní muškáty k nepoznání. Kdo ji přidá do zálivky, pochopí, proč sousedka sklízí obdiv celé ulice
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:30
2 min
Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
Z D11 rovnou na hory. Trutnov připravuje západní obchvat
Hradecká Drbna
dnes, 10:30
1 min
Nová auta v EU dostala dalšího hlídače. Po 3,5 sekundách může přijít varování
Trendy svět
dnes, 10:29
2 min
Reklama
Z lodního kontejneru zmizely testovací helmy za desítky tisíc. Policie varuje před prodejem na internetu
Náš REGION
dnes, 10:26
1 min
Starý známý recept na tvarohový koláč plný sezónního ovoce v pudinku
Cooky.cz
dnes, 10:24
4 min
Slušní lidé i fotbaloví chuligáni. Za Lužánky řeší minulost kandidátů
Brněnská Drbna
dnes, 10:22
4 min
Kinobox Daily: Po Kokosech na sněhu nejdojemnější olympijský film. Orel Eddie je roztomilý sportovní truhlík
Kinobox.cz
dnes, 10:06
2 min
"Klimatická Godzilla" může zabít statisíce lidí. A poměrně brzo, varují vědci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:03
Reklama
Dva televizní kanály, které znáte z každodenního vysílání, mohou skončit. Mediální rada zahájila řízení o odebrání licencí
Mobify.cz
dnes, 10:03
3 min
Nové hřiště v Praze 4 mohou využít i děti na vozíčku
Náš REGION
dnes, 10:00
1 min
Důvěřiví muži sdíleli intimní snímky, vyděrači pak žádali šílené částky
Budějcká Drbna
dnes, 10:00
2 min
Vzácnou českou tisícikorunu poznáte na první pohled. Aktuálně má cenu 150 000 Kč
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Kde se Praha nejvíce přehřívá? Nová storymapa ukazuje dopady tropických dnů
Pražská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Reklama
Vrty pro jaderné úložiště v Pošumaví se zpozdí, změnil se zákon
Plzeňská Drbna
dnes, 10:00
3 min
Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé
Liberecká Drbna
dnes, 09:56
1 min
Trumpova válka s médii trvá. CNN nesmí na palubu Air Force One
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:53
Záclony mohou zůstat sněhově bílé i mnoho let po zakoupení. Původní zářivost jim vrátí běžné kuchyňské suroviny
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:47
2 min
Devatenácté narozeniny, světový titul a rodinný návrat. Ashlin Barry vyhrál tam, kde před lety vítězila jeho matka
Vše o sportu
dnes, 09:45
2 min
Reklama
Plíce začínají stárnout dříve, než si myslíme. Tohle pomáhá udržet dech i ve vyšším věku
Trendy svět
dnes, 09:42
3 min
Ztratil nervy a na Romy vytáhl brokovnici. Soud se zoufalého farmáře zastal
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:38
Vepřový guláš s knedlíkem: Základem úspěchu jsou aspoň čtyři cibule a pomalé dušení masa
Cooky.cz
dnes, 09:26
4 min
SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení
Karlovarská Drbna
dnes, 09:20
2 min
Ráno 9 stupňů, odpoledne 21. Co si obléct, když počasí očividně odmítá spolupracovat
Poudree.cz
dnes, 09:10
2 min
Reklama
V Tatrách platí malé lavinové nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:09
Bude Russell Crowe opět vymítat? Hvězda Gladiátora se těší na dalšího Papežova vymítače
Kinobox.cz
dnes, 09:06
2 min
Mladá Boleslav odkryla památník letcům RAF. Připomíná 37 mužů spjatých s regionem
Náš REGION
dnes, 09:00
2 min
Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva
Plzeňská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Nejlepší policejní psovodi jsou z jihu Moravy, hafani zahanbili soupeře
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Reklama
Reklama
"Klimatická Godzilla" může zabít statisíce lidí. A poměrně brzo, varují vědci
Roztomilá zvířata, ale tvrdá rozhodnutí. Vojta Kotek zjistil, co skutečné farmaření obnáší
KVÍZ: Tyhle pohádky nám naháněly hrůzu. Husákovy děti je poznají podle jediné fotky
Když vítěz nedostane nejvíc hlasů: Jak mohou stejná přání voličů vytvořit úplně jiný parlament
Vrozená srdeční vada a děsivá prognóza. Kollerovi řekli, že možná nepřežije pětadvacítku
Reklama
Reklama