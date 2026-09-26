Vrty pro jaderné úložiště v Pošumaví se zpozdí, změnil se zákon

Tendr zrušila změna zákona
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zrušila výběrové řízení na provedení hlubokých geologických vrtů na čtyřech lokalitách, potenciálně vhodných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.
Mluvčí SÚRAO Martina Bílá sdělila, že tak učinila kvůli změně stavebního zákona. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 40 obcí a měst a 18 spolků z ČR, v tiskové zprávě uvedla, že tendr byl zrušen několik hodin před termínem pro podání nabídek. Zákon podle platformy umožní průzkumné geologické práce i bez souhlasu vlastníka pozemku.
„Veřejné výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu změny stavebního zákona, která měla významným způsobem vliv na zadávací podmínky," řekla Bílá. Novelu podepsal prezident 17. září. S realizací hlubokých vrtů na zkoumaných lokalitách se podle mluvčí SÚRAO stále počítá.
Platforma uvedla, že předchozí, takřka roční výběrové řízení na dodavatele prací zrušila SÚRAO v prosinci 2025.
Obce se obávají zpoždění
„Nezdá se reálné, že lze ještě stihnout stanovený termín roku 2030 pro výběr finální a záložní lokality hlubinného úložiště, tím méně pak ambiciózní rok 2028, o který správa usilovala. Klíčovou součástí geologických prací, bez nichž nelze získat potřebná data pro výběr, jsou totiž právě tyto vrty," uvedl mluvčí platformy Michael Forman, starosta města Horažďovice z lokality Březový potok v Pošumaví.
Dalšími zvažovanými místy pro úložiště jsou Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína. Platforma se obává, že poroste tlak na dodržení politického termínu bez ohledu na geologická data z hloubky horninového prostředí.
Čtyři lokality jsou stále ve hře
Původní plán počítal podle platformy se sedmi hlubokými geologickými vrty v každé ze čtyř lokalit - jeden do hloubky 1200 metrů, dva asi do 600 metrů a čtyři šikmé do hloubky 300 metrů. Nově SÚRAO poptávalo provedení jednoho 600 metrů hlubokého vrtu v každé z lokalit a teprve po realizaci a potřebných měřeních chtělo vybrat dodavatele pro další vrty, ale i toto výběrové řízení bylo zrušeno, uvedla platforma. Základním důvodem byla podle ní neochota uchazečů převzít riziko se zajištěním pozemků pro vrt.
Novela umožní vstup na cizí pozemky
Změnu pro SÚRAO podle platformy přináší novela stavebního zákona. Investorovi nebo zmocněné osobě umožňuje vstup a vjezd na pozemky a provádění průzkumných prací i bez souhlasu majitelů.
„Obce a spolky z platformy jsou zrušením zakázky na vrty překvapené a teď očekávají od SÚRAO a státu úpravu harmonogramu a jasné vysvětlení dalšího postupu. Při tak zásadních zásazích do území, jakými jsou hluboké vrty, nesmí být opomíjeni vlastníci pozemků ani dotčené samosprávy, protože to může dále prohloubit nedůvěru v celý proces přípravy úložiště," řekl Forman.
Kde nakonec skončí jaderný odpad?
Výběr finální lokality podle něj nesmí být podřízen politickým termínům na úkor získání potřebných vědeckých a geologických dat, protože rozhodnutí o umístění úložiště bude ovlivňovat život místních po mnoho generací. Za zásadní proto platforma považuje nejen transparentní a odborný postup, ale i skutečné narovnání práv dotčených obcí při rozhodování o umístění úložiště, dodal.
Matěj Machek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který obce zastupuje v poradním panelu expertů SÚRAO, si nedovede představit výběr lokality bez údajů z plánovaných hlubokých vrtů.
„Připravovaná metodika výběru finální lokality a kritéria výběru s těmito daty počítají, čemuž jsme jako přizvaní experti z řady oborů věnovali nemálo času," dodal.
Hlubinné úložiště, kde mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v Česku vzniknout do roku 2050. Lokalita má být vybraná do roku 2030. Kromě ČR připravují svá úložiště další státy.