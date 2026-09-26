Nová auta v EU dostala dalšího hlídače. Po 3,5 sekundách může přijít varování

Požadavek se od 7. července 2026 vztahuje na všechna nová vozidla příslušných kategorií M a N, tedy mimo jiné na nová osobní auta. U nově homologovaných typů vozidel platil už od 7. července 2024. Jde o systém Advanced Driver Distraction Warning, zkráceně ADDW, který má rozpoznat situaci, kdy zraková pozornost řidiče není dostatečně zaměřena na řízení. Povinnost se týká nových vozidel, evropské předpisy tím nezavádějí dodatečnou montáž systému do starších aut.
Auto nemusí řidiče poznávat
Evropské předpisy neurčují výrobcům jediný konkrétní způsob, jak má ADDW fungovat. Systém může využívat údaje z kamer ve vozidle a podle nich vyhodnocovat zrakovou pozornost řidiče. Současně ale nesmí být založen na biometrických osobních údajích, které by umožňovaly jednoznačnou identifikaci člověka za volantem. Nařízení požaduje, aby byly průběžně zaznamenávány a uchovávány pouze údaje nezbytné pro fungování systému a aby zpracování probíhalo v uzavřeném systému.
Při vyšší rychlosti stačí 3,5 sekundy
Konkrétní limity stanovuje nařízení poměrně přesně. Při rychlosti 50 km/h a více musí systém v definované situaci upozornit řidiče, pokud jeho pohled zůstává v kritické oblasti nejvýše 3,5 sekundy. Při rychlostech od 20 do méně než 50 km/h je základní časový limit šest sekund. Předpis zároveň počítá s určitými nenominálními situacemi a technickou rezervou při měření, takže uvedené hodnoty nelze chápat jako univerzální stopky fungující za všech okolností naprosto stejně.
Varování nemá být pouze nenápadná kontrolka. Evropská pravidla požadují vizuální upozornění a současně zvukový nebo hmatový signál, případně jejich kombinaci. Výrobci mohou způsob upozornění přizpůsobovat například předchozím událostem, chování řidiče, stavu vozovky nebo počasí. Samotný ADDW se standardně aktivuje od rychlosti 20 km/h, výrobce ale může zvolit i nižší hranici.
Řidič musí mít možnost ručně deaktivovat buď samotné upozornění, nebo celý systém podle řešení zvoleného výrobcem. Vypnutí však není trvalé. Po každé nové aktivaci hlavního ovládacího spínače vozidla se ADDW včetně varování automaticky vrací do běžného provozního režimu. Pokud je snímač trvale zakrytý nebo systém zjistí poruchu, předpis rovněž počítá s upozorněním na závadu.
Zdroje: eur-lex.europa.eu