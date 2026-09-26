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Saudade, sobremesa nebo hygge: 7 slov, na která čeština potřebuje celou větu

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Dennívýzva
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Znáš ten pocit, kdy ti někdo chybí tak zvláštně, že „stýská se mi“ není úplně ono? Nebo tu chvíli po dobrém obědě, kdy už nikdo nejí, ale všichni pořád sedí u stolu a nikomu se nechce odejít? Některé jazyky si na podobné momenty vystačí s jediným slovem. My si k nim musíme trochu povídat.
Saudade, sobremesa nebo hygge: 7 slov, na která čeština potřebuje celou větu

Saudade, sobremesa nebo hygge: 7 slov, na která čeština potřebuje celou větu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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