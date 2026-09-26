Kde se Praha nejvíce přehřívá? Nová storymapa ukazuje dopady tropických dnůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kde se Praha nejvíce přehřívá? Nová storymapa ukazuje dopady tropických dnů
Praha 2 přispěje 1,2 milionu korun na opravu jedné z věží baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Rozhodli o...
Hokejisté Sparty po dvou porážkách za sebou zabrali a v zápase 4. kola extraligy vyhráli na ledě Litvínova...
Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy pro...
Pražští hygienici evidují už 363 lidí, kteří onemocněli po konzumaci uhlířských špaget ve školní jídelně v...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →