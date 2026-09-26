Horner odhalil, proč Marko nechtěl Verstappena v Red Bullu

Christian Horner překvapivě prohlásil, že Helmut Marko zpočátku váhal s přijetím Maxe Verstappena do stáje Red Bull jako mladého jezdce, přičemž jako důvod uvedl, že otec tohoto Holanďana, Jos, byl „noční můrou“ a kamenem úrazu.
Ve své chystané knize Drive Horner nešetří Marka ani slovem. V článku v deníku The Times se píše, že Horner vykresluje Marka jako drsného, nevyzpytatelného, chladného, nespolehlivého, bezohledného a v zásadě neloajálního člověka, jehož nedostatek empatie, nutkání k únikům informací a rozdělující upřednostňování některých jezdců podle něj škodily týmu.
Horner říká, že ho zaskočilo, jak chladně s ním Marko zacházel, když byl na začátku tohoto roku z Red Bullu propuštěn, vzhledem k tomu, že Rakušan u něj doma pobýval jen pár dní předtím.
„O pár dní dříve u mě bydlel a trávil čas s mojí rodinou, a přesto nepadlo ani slovo,“ poznamenal Horner.
V rozhovoru pro deník The Times Horner uznal, že to byl právě Marko, kdo mu v týmu dal šanci, když ho doporučil zakladateli Red Bullu Dietrichu Mateschitzovi.
„Když se ohlédneme zpět, dal mi tu první příležitost,“ řekl. „Viděl ve mně něco, co se mu líbilo, a představil mě Dietrichovi.“
Horner však uvedl, že tento pocit vděčnosti s postupem času vyprchal, zejména po Mateschitzově smrti.
„Ke konci, a rozhodně po Dietrichově smrti, už ale neměl žádnou skutečnou funkci. Myslím, že mě vždy vnímal jako svého chráněnce. A já jsem už dávno byl daleko za tím.“
Marko: „Tohohle nepotřebujeme“
Horner také zavzpomínal na Markův překvapivý postoj k přivedení Verstappena do systému Red Bull a prozradil, že se stavěl proti podpisu smlouvy s mladým Nizozemcem, přičemž jádrem jeho obav byl Jos Verstappen.
Podle Hornera Marko tehdy popsal Jose jako „noční můru“ a dodal: „Tohohle nepotřebujeme.“
Verstappen se následně stal čtyřnásobným mistrem F1 s Red Bullem, což je výsledek, který je v ostrém kontrastu s Markovým původním skepticizmem.
Na otázku ohledně vlastních chyb během svého působení v čele týmu v Milton Keynes Horner při diskusi o tom, jak tým zacházel se svými mladými jezdci, opět poukázal na Marka.
„Takhle bych to já neřešil,“ řekl. „Měl jsem pocit, že pořád jen uklízím nepořádek. Možná jsem trochu kontroverzní osobnost. Vím, že ne každému se líbím. To ani není možné.“