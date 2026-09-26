Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Horner odhalil, proč Marko nechtěl Verstappena v Red Bullu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Christian Horner prozradil, že Helmut Marko zpočátku váhal s přijetím Maxe Verstappena do Red Bullu. Důvodem měly být obavy z jeho otce Jose, kterého Marko označil za „noční můru“. Verstappen se přesto stal klíčovou postavou týmu a čtyřnásobným mistrem světa.
Horner odhalil, proč Marko nechtěl Verstappena v Red Bullu

Horner odhalil, proč Marko nechtěl Verstappena v Red Bullu

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Ocon má kritiky svých výkonů už plné zuby: Nezasloužím si ji!
Ocon má kritiky svých výkonů už plné zuby: Nezasloužím si ji!
Hadjar při návratu jasně porazil Verstappena: Zvolil chytrý přístup
Hadjar při návratu jasně porazil Verstappena: Zvolil chytrý přístup

Isack Hadjar předvedl po komplikovaném zranění ruky v Baku fantastický kvalifikační návrat v kokpitu Red...

Na Mercedes v žádném případě nemáme, hodnotí Hamilton
Na Mercedes v žádném případě nemáme, hodnotí Hamilton

Lewis Hamilton má za sebou v Baku další kvalifikaci, po jejímž skončení je plný zklamání. Otevřeně říká, že...

Norris si vyčítá chybu v klíčovém okamžiku: Chybí nám rychlost
Norris si vyčítá chybu v klíčovém okamžiku: Chybí nám rychlost

Kvalifikace v Ázerbájdžánu Landovi Norrisovi nevyšla podle představ. Po chybě bude zítra startovat až z...

Na Hadjara ztrácel půl sekundy: Verstappen je úplně rezignovaný
Na Hadjara ztrácel půl sekundy: Verstappen je úplně rezignovaný

Red Bull a Max Verstappen zažili v dnešní kvalifikaci další zklamání a problémy. Nizozemec neměl tempo, se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.