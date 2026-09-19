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Pohádka o medvídkovi Brunovi, který chtěl být lehký jako pírko

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V lese Mechovém dole žil medvídek Bruno. Byl hnědý, hebký a kulatý tak, že když se stočil do klubíčka, vypadal jako bochánek chleba, který se rozhodl mít uši. Měl silné tlapky, malý černý nos a oči laskavé jako voda ve studánce. Všichni v lese ho měli rádi, protože Bruno byl dobrosrdečný a ochotný.
Pohádka o medvídkovi Brunovi, který chtěl být lehký jako pírko

Pohádka o medvídkovi Brunovi, který chtěl být lehký jako pírko

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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