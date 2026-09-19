Pohádka o medvídkovi Brunovi, který chtěl být lehký jako pírko

Když bylo potřeba odvalit kámen z cesty, zavolali Bruna.
Když vítr shodil větev přes potok, zavolali Bruna.
Když veverce Miladě spadl košík s oříšky do křoví, zavolala Bruna tak hlasitě, že by přišel i někdo, kdo žádné oříšky neviděl celý život.
Bruno pomáhal rád.
Jenže čím víc ho ostatní potřebovali kvůli jeho síle, tím víc si začal všímat tvorů, kteří byli lehcí.
Motýl se dotkl květu a ten se sotva zachvěl.
Pampeliškové chmýří odletělo s vánkem, jako by pro něj svět neměl žádnou tíhu.
Ptáci seděli na větvích tak vysoko, že Bruno musel zaklonit hlavu až moc a potom trochu ztratil rovnováhu.
„To musí být krásné,“ povzdechl si jednou.
„Co?“ zeptala se myška Emílie, která zrovna seděla na pařezu a čistila si vousky.
„Být lehký.“
Myška si ho prohlédla.
„Ty nejsi lehký.“
„Já vím.“
„Ty jsi Bruno.“
To byla pravda, ale Bruna neuspokojila.
„Chtěl bych vědět, jaké to je,“ řekl. „Když tě vítr může nést. Když na trávě nezanecháš otisk. Když se nemusíš bát, že pod tebou zavrže každý můstek.“
Myška se zamyslela.
„Mně zase někdy připadá krásné být těžký.“
Bruno vyvalil oči.
„Těžký?“
„No jistě. Když fouká vítr, tebe nikam neodnese. Když se o tebe někdo opře, stojíš. Když jdeš po lese, všichni vědí, že přicházíš, a nemusíš pískat, aby si tě všimli.“
Bruno se na své tlapy podíval jinak.
Ale jen na chvíli.
Touha po lehkosti v něm zůstala.
Jednoho dne našel na louce pírko.
Leželo na mechu, bílé, dlouhé a jemné. Nebylo obyčejné. Třpytilo se na okrajích stříbrně a nedotýkalo se země docela. Vznášelo se tak nízko, že vypadalo položené, ale když Bruno foukl, zvedlo se a udělalo ve vzduchu malý oblouk.
„Jé,“ vydechl Bruno.
Pírko k němu připlulo.
Dotklo se mu čumáčku.
A v tu chvíli uslyšel hlas.
„Kdo chce být lehký, musí vědět, co ho tíží.“
Bruno se lekl tak, že si sedl.
„Kdo to řekl?“
Z vysoké trávy vyšel starý volavčí pták. Měl dlouhé nohy, šedobílá křídla a výraz někoho, kdo už viděl mnoho ryb, mnoho dešťů a mnoho nerozumných přání.
„Já,“ řekl. „Jmenuji se Jeremiáš.“
„To pírko je vaše?“
„Kdysi bylo.“
„Mluví?“
„Jen s těmi, kdo ho slyší.“
Bruno se dotkl pírka tlapkou, velmi opatrně, aby ho nerozmačkal.
„Já bych chtěl být lehký jako ono.“
Volavka se zadívala na medvídka.
„Proč?“
„Protože jsem pořád těžký.“
„To není odpověď.“
Bruno znejistěl.
„Protože všichni chtějí, abych něco nosil, odvaloval nebo držel. Protože když někam vejdu, všechno zapraská. Protože když tančí motýli, nemůžu se k nim přidat, aniž bych rozšlapal sedmikrásky.“
Volavka přikývla.
„Tak pojď.“
„Kam?“
„K Tiché tůni. Tam se ukazuje váha, která není vidět.“
Cesta k Tiché tůni vedla mezi břízami a přes měkký mech. Bruno šel za volavkou a snažil se našlapovat opatrně. Přesto pod ním praskla větvička. Pak druhá. Pak jedna, která praskla tak hlasitě, až se Bruno omluvil celému okolí.
„Promiňte.“
„Stromům?“
„Všem.“
Jeremiáš se pousmál.
U Tiché tůně bylo zvláštní ticho. Voda se nehýbala, i když foukal vítr. Na hladině se odrážely mraky, větve a Brunova kulatá tvář.
„Podívej se,“ řekla volavka.
Bruno se naklonil nad vodu.
Nejprve viděl sebe.
Pak obraz ztmavl.
Uviděl, jak odvaluje kámen, zatímco ostatní volají: „Bruno to zvládne.“
Uviděl, jak stojí na můstku a bojí se udělat krok, aby nepraskl.
Uviděl, jak chce jít tančit mezi motýly, ale couvne, protože se lekne vlastních tlap.
A potom uviděl ještě něco.
Sám sebe, jak se usmívá a říká: „To nic, já to unesu.“
Znovu a znovu.
I když ho něco mrzí.
I když je unavený.
I když by raději jen seděl a díval se, jak letí pírko.
Bruno polkl.
„Já jsem těžký i uvnitř,“ zašeptal.
Volavka nic neřekla.
To bylo dobře.
Některé věty potřebují po dopadu chvíli ležet.
„Co mám dělat?“ zeptal se Bruno.
Jeremiáš položil pírko na hladinu.
„Dnes nikomu nic neponeseš.“
Bruno zvedl hlavu.
„Ale když mě budou potřebovat?“
„Zeptáš se, jestli to opravdu musíš být ty.“
„A když ano?“
„Pak pomůžeš. Ale ne dřív, než zjistíš, jestli neříkáš ano jen proto, že se bojíš zklamat.“
Brunovi se to zdálo těžší než odvalit kámen.
Ale slíbil, že to zkusí.
Hned druhý den ho zavolala veverka Milada.
„Bruno! Potřebuju přenést košík oříšků!“
Bruno se nadechl.
Už už chtěl říct: samozřejmě.
Pak se zastavil.
Košík nebyl velký. Veverka ho mohla odnést sama, jen by musela jít dvakrát.
„Milado,“ řekl opatrně, „je to opravdu práce pro medvěda?“
Veverka otevřela pusu.
Zavřela ji.
Podívala se na košík.
„No… asi ne.“
„Můžu ti ho pomoct rozdělit.“
„To by šlo.“
A tak Bruno nepřenesl celý košík. Jen ho rozdělil na menší hromádky a Milada si je odnesla sama. Kupodivu nespadla, nezemřela vyčerpáním ani se nerozpadl svět.
Odpoledne ho chtěl zajíc Cyril požádat, aby mu posunul lavičku o tři chlupy doleva, protože „tam má slunce lepší názor“.
Bruno se zeptal:
„Můžeš ji posunout sám?“
Cyril ji zkusil.
Mohl.
Večer přišla myška Emílie.
„Bruno, potřebuju pomoct.“
Bruno už se chystal na svou novou otázku, ale pak uviděl, že myška má uplakané oči.
„S čím?“
„Bratříček spadl do suché jámy pod kořenem. Sama ho nevytáhnu.“
Bruno vstal okamžitě.
To byla pomoc, která patřila jeho tlapám.
Došel k jámě, lehl si na břicho, natáhl silnou tlapu a vytáhl malého myšáka ven tak jemně, že mu nepomačkal ani ouško.
Myška Emílie ho objala kolem drápu.
„Děkuju.“
Bruno cítil v hrudi zvláštní lehkost.
Nepřišla proto, že by nic neudělal.
Přišla proto, že pomohl tam, kde to opravdu bylo potřeba.
Dny plynuly a Bruno se učil.
Někdy pomohl.
Někdy odmítl.
Někdy řekl: „Teď jsem unavený.“
Poprvé to bylo tak těžké, že si musel sednout. Ale nikdo se nerozlobil tak hrozně, jak se bál. A když někdo přece jen trochu zabručel, Bruno zjistil, že to unese mnohem snáz než všechny cizí úkoly najednou.
Jeho tlapy zůstaly těžké.
Můstky pod ním stále vrzaly.
Sedmikrásky bylo stále lepší obcházet.
Ale uvnitř se něco měnilo.
Jednoho rána přišel k Tiché tůni znovu.
Volavka Jeremiáš tam stála na jedné noze a tvářila se, že čeká odjakživa.
„Tak?“ zeptala se.
Bruno si sedl k vodě.
„Nejsem lehký jako pírko.“
„Ne.“
„Ale už nejsem těžký jako všechny věci, které si na sebe nechám naložit.“
Pírko, které leželo na hladině, se zvedlo.
Připlulo k Brunovi.
Dotklo se jeho čela.
A pak se stalo něco podivuhodného.
Bruno se nezmenšil.
Nezhubl.
Nenajednou mu nevyrostla křídla.
Jen se kolem něj zvedl vítr a mech pod jeho tlapami se rozzářil. Když udělal krok, tráva se ohnula, ale nelámala se. Když přešel po úzkém kořeni přes tůň, kořen zavrzal, ale podržel ho. A když se na louce rozletělo pampeliškové chmýří, několik semínek se mu usadilo na kožíšku a neodletělo hned pryč, jako by ho konečně považovala za vhodné místo k odpočinku.
„To je kouzlo?“ zeptal se Bruno.
„Trochu,“ řekl Jeremiáš. „Ale hlavně sis přestal plést sílu s povinností nést všechno.“
Bruno se usmál.
Od té doby chodil do lesa jinak.
Pořád byl medvěd. Pořád silný, kulatý a spolehlivý. Ale když pomáhal, pomáhal z rozhodnutí, ne z obavy. A když tančili motýli, našel si okraj louky, kde mohl pomalu zvedat tlapy do rytmu, aniž by rozšlapal sedmikrásky. Motýli kolem něj kroužili a tvrdili, že tak pomalý tanec má své kouzlo, pokud člověk nečeká svižnost.
Jednoho večera, když se slunce sklánělo za stromy a Tichá tůň měla barvu medu, spatřil Bruno na hladině obraz.
Bylo tam údolí, které neznal.
Nad ním plula oblaka tak nízko, že se jich skoro dalo dotknout. Mezi nimi vedla pěšina z bílých pírek. Na jejím začátku stála volavka Jeremiáš a za ní někdo, koho Bruno neviděl docela jasně. Snad další medvěd. Snad jen stín v mlze.
Pírko na Brunově čele se rozzářilo a sneslo se mu do tlap.
Na hladině se objevila slova:
Kdo se naučí nést jen to, co patří jeho srdci, může najít cestu, po které kráčí i těžké tlapy lehce.
Bruno se podíval na Jeremiáše.
„To je pro mě?“
Volavka kývla.
„Jednou.“
„Dnes?“
Jeremiáš se pousmál.
„Dnes si lehni do mechu a nic nenes.“
Bruno poslechl.
Lehl si pod břízu, položil si pírko na tlapu a díval se, jak večerní obloha pomalu tmavne.
A protože toho dne nenesl žádný kámen, žádný košík, žádnou cizí lavičku ani strach z toho, že někoho zklame, připadal si opravdu o kousek lehčí.
Ne jako pírko.
Jako Bruno.
A to bylo možná ještě lepší.