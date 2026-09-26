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Z D11 rovnou na hory. Trutnov připravuje západní obchvat

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Tranzitní doprava mířící do Pece pod Sněžkou nebo Vrchlabí by v budoucnu nemusela projíždět centrem Trutnova. Studie Ředitelství silnic a dálnic potvrdila, že plánovaný západní obchvat je realizovatelný, dopravně přínosný a ekonomicky návratný. Jeho přípravy proto mohou pokračovat.
Z D11 rovnou na hory. Trutnov připravuje západní obchvat

Z D11 rovnou na hory. Trutnov připravuje západní obchvat

Zdroj: město Trutnov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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