Důvěřiví muži sdíleli intimní snímky, vyděrači pak žádali šílené částky

Intimní fotografie a videa mužů z Českobudějovicka se dostaly do nesprávných rukou. Vyděrači za jejich smazání žádali desítky tisíc korun.
Obě oběti podle policistů porušily základní pravidlo bezpečné komunikace přes internet. „Chraňte si své soukromí, nikomu nedůvěřujte a nenechte se vydírat," zdůraznila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Začalo to na seznamce
První případ se řešil přímo v Budějcích. Pomoc vyhledal mladý muž, kterého vydírali prostřednictvím aplikace WhatsApp. Neznámý pachatel chtěl peníze výměnou za jeho intimní fotografie. Vše přitom začalo zcela nevinně.
Poškozený na internetové seznamce údajně zaujal atraktivní ženu, se kterou si začal psát. „Jejich konverzace byla více a více osobní, až došlo na zasílání fotografií. Postupně si vyměnili i několik velmi intimních obrázků," uvedla Schwarzová.
Tisícové vystřízlivění
To, že se nejedná o romantickou lásku, pochopil dotyčný v okamžiku, kdy přišel požadavek na 25 tisíc korun. Pokud by je nezaslal, hrozilo mu, že se snímky dostanou k jeho přátelům a také na další webové portály.
Mladík se vydírat nenechal a finance neposlal. Pachatel ovšem své výhružky splnil a choulostivé fotografie zaslal jednomu ze známých. Tomu pak nezbývalo nic jiného, než se vydat na policii a celou věc oznámit.
Vyděrač chtěl sto tisíc
Obdobným případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Lišově. Intimní video zaslal muž ženě, se kterou se nikdy neposlal, ale spřátelil s ní na Facebooku.
„Dotyčná mu nabídla, že mu zašle své intimní video. Poškozený souhlasil, video obdržel a na oplátku pak zaslal on své choulostivé video. Posléze si vyměnili i telefonní čísla a komunikovali dále přes WhatsApp. Tady se však konverzace změnila. Poškozeného začal neznámý pachatel vydírat, že pokud nezašle částku ve výši 100 000 korun, tak jeho intimní video rozešle všem jeho přátelům a zveřejní ho na sociálních sítích," popsala krajská policejní mluvčí.
Poškozený ze strachu vyděrači zaplatil dva tisíce, pak ovšem přestal na jeho nátlak reagovat a obrátil se na policii.
Až čtyři roky za mřížemi
V obou případech se jedná o trestný čin vydírání, za který případným pachatelům hrozí až čtyři roky vězení. Policisté připomínají, že pro poškozené situace nekončí ani dopadením vyděrače. Nad zaslanými intimními materiály totiž přestali mít jakoukoliv kontrolu. Z internetu už nikdy nezmizí a můžou je i v budoucnu ohrozit.
Nahé fotky ani partnerovi
Policisté radí proto radí, aby lidé nikomu neposílali intimní fotografie ani videa. Sdílení podobných materiálů není bezpečné ani ve vztahu. Po případném rozchodu se totiž mohou stát prostředkem k vydírání.
„Jestliže se stanete obětí vydírání, nikam své peníze neposílejte a okamžitě se obraťte na policii. Vyděrači budou chtít více a více peněz a budou na vás neustále tlačit," zdůraznila Schwarzová s tím, že poškození se mohou obrátit také na linky bezpečí.