Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Důvěřiví muži sdíleli intimní snímky, vyděrači pak žádali šílené částky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hned dvě internetová přátelství měla hořkou dohru. Dva muži z Českobudějovicka zaslali intimní fotografie či videa svým novým známostem. Místo flirtu ale přišlo vystřízlivění. Místo dámských protějšků se totiž ozvali vyděrači s drsnými požadavky.
Důvěřiví muži sdíleli intimní snímky, vyděrači pak žádali šílené částky

Důvěřiví muži sdíleli intimní snímky, vyděrači pak žádali šílené částky

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci
Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci
S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Čech
S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Čech

S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká...

Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1
Motor ve Varech tvrdě narazil. Energie slaví jasnou výhru 5:1

Po dvou vítězných zápasech tentokrát Motor narazil. Budějovičtí hokejisté v Karlových Varech doplatili na...

Agresivní muž utekl před policisty do potoka. Házel po nich kameny a vyhrožoval
Agresivní muž utekl před policisty do potoka. Házel po nich kameny a vyhrožoval

Výhrůžky sousedům a útěk do potoka. Agresivní muž v Budějcích ohrožoval baseballovou pálkou obyvatele domu,...

Pozor na nový přivaděč u Krumlova. Po změně značení tam přibylo nehod
Pozor na nový přivaděč u Krumlova. Po změně značení tam přibylo nehod

Nový přivaděč, který má řidičům usnadnit cestu mezi Českým Krumlovem a dálnicí D3, je v provozu teprve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.