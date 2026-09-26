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Kinobox Daily: Po Kokosech na sněhu nejdojemnější olympijský film. Orel Eddie je roztomilý sportovní truhlík

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Orel Eddie (Eddie the Eagle) je biografická komedie Dextera Fletchera. Se slovem biografický se však musí zacházet opatrně – byť je snímek založen na příběhu opravdového skokana na lyžích, nedělá si Fletcher moc starosti s historickou přesností a spoléhá se spíše na přívětivá žánrová klišé, aby život Eddieho Edwardse lépe vynikl na plátně. Na snímek se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Po Kokosech na sněhu nejdojemnější olympijský film. Orel Eddie je roztomilý sportovní truhlík

Kinobox Daily: Po Kokosech na sněhu nejdojemnější olympijský film. Orel Eddie je roztomilý sportovní truhlík

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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