Jean Smart je 75 a pořád patří k nejzajímavějším ženám televize. Kdy přesně jsme si namluvily, že charisma má datum spotřeby?

Jean Smart dnes slaví 75 let a posledních několik sezon její kariéry působí skoro jako malý žert na účet představy, že herečka po určitém věku začne dostávat hlavně role něčí matky, babičky nebo ženy, která stojí u kuchyňské linky a starostlivě se ptá, jestli už všichni jedli.
V seriálu Hacks stojí přímo uprostřed příběhu. Je ostrá, směšná, sebestředná, zranitelná, sexy, protivná a nesmírně živá. A Television Academy ji v roce 2026 uvedla do své Hall of Fame; za roli Deborah Vance získala už několik cen Emmy.
Možná právě proto je na ní něco mnohem zajímavějšího než otázka, „jak dobře vypadá na svůj věk“. Vypadá totiž jako žena, která má věk. A očividně s tím není potřeba nic dělat.
Největší podvod anti-agingu je představa, že cílem je vrátit se zpátky
Stačí otevřít beauty reklamu a podvědomé zadání je jasné: méně vrásek, méně povolené kůže, méně známek času. Méně důkazů, že ses vůbec někam dostala.
Jenže dobré stárnutí nemusí znamenat úspěšnou rekonstrukci třicetileté verze sebe sama. Člověk se samozřejmě může starat o pleť, barvit si vlasy, chodit na estetické zákroky nebo dělat úplně cokoli, co mu dělá dobře. Problém začíná ve chvíli, kdy každá změna v obličeji začne působit jako závada.
Jean Smart na obrazovce funguje právě proto, že její obličej něco vypráví. Když se ušklíbne, směje nebo se jí výraz během několika sekund promění, není potřeba představovat si, jak by to celé vypadalo bez jediné vrásky.
Charisma se kupodivu neměří hladkostí čela
Možná znáš ženu, která vejde do místnosti a začneš ji sledovat, přestože by v žádném katalogu nebyla „nejdokonalejší“. Má hlas. Gesta. Humor. Způsob, jakým se na někoho podívá. Umí vyprávět příběh a není posedlá tím, jestli jí při smíchu vznikne kolem očí pět čárek navíc.
Tohle všechno se s věkem nemusí ztrácet. Naopak. Ve dvaceti často ještě řešíš, jak působíš. O několik desítek let později může přijít něco mnohem zajímavějšího: už přibližně víš, kdo jsi, a nepotřebuješ každou místnost přesvědčit, že do ní patříš.
Nejzajímavější ženy nebývají ty, které se nejlépe zakonzervovaly
Jsou to často ty, které něco zažily. Změnily práci. Rozvedly se. Zamilovaly se podruhé. Něco pokazily. Někoho ztratily. Začaly znovu. Naučily se říkat ne a někdy také konečně ano. Tohle všechno se samozřejmě nedá natřít na obličej sérem.
Ale je to vidět. A právě proto působí absurdně, když ženskou hodnotu pořád poměřujeme otázkou, jestli „vypadá mladší“. Co kdyby jednou kompliment zněl jednoduše: vypadáš skvěle? Bez dodatku „na svůj věk“.
Kariéra může vrcholit i dávno potom, co ti společnost naznačila, že už máš být vděčná za vedlejší roli
Jean Smart pracuje přes padesát let. Přesto velká část publika zažila její největší současnou vlnu až díky Hacks, tedy ve věku, kdy se ženské celebrity často ptají hlavně na tajemství mladistvého vzhledu.
To je možná ta nejlepší část jejího příběhu. Ne že by dokazovala, že „věk je jen číslo“. To je fráze, kterou většinou říkáme právě proto, že nám věk pořád vadí. Spíš ukazuje, že věk může být prostě součást člověka. Stejně jako zkušenost, humor, talent a všechno ostatní.
Možná není potřeba vypadat na třicet. Možná je potřeba dobře vypadat na sebe
Ve světě, který ženám neustále nabízí opravu jejich věku, je překvapivě radikální vidět pětasedmdesátiletou ženu a nemít potřebu dodat, že „na to nevypadá“.
Vypadá. Vypadá na Jean Smart. A upřímně, to je mnohem zajímavější.
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Zdroje: Associated Press – Celebrity birthdays for the week of Sept. 13–19 [1], Television Academy – Jean Smart, profil, kariéra a ocenění [2].