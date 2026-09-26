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Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé

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Ani druhý záměr na prodej pozemků pro výstavbu nově čtvrti ve frýdlantské lokalitě Novoměstská nepřinesl výběr investora. Jediná nabídka, která městu dorazila, nesplnila podmínku minimální kupní ceny.
Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé

Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé

Zdroj: Město Frýdlant
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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