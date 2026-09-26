Lidé mě litují, že jsem sama. Já ale nechápu, na co by mi muž byl

Sedím v kuchyni, je sobotní ráno a venku prší. Mám před sebou kávu, kterou jsem si uvařila přesně tak, jak mám ráda – silnou, s trochou mléka, bez cukru. Nikdo mi do ní nesype půl cukřenky, protože "bez cukru ti to přece nemůže chutnat". Nikdo neotevírá ledničku a neptá se, co je k obědu. Nikdo nechce vědět, jestli jsem viděla jeho ponožky.
A já si v téhle chvíli připadám úplně, ale úplně v pohodě.
Kdy to začalo?
Nejsem typ, co by odmala snil o bílých šatech. Měla jsem vztahy, samozřejmě. Nějaké kratší, jeden delší – tři roky s Davidem, který byl milý, vstřícný, a všichni říkali, že jsme krásný pár. Možná jsme byli. Ale já jsem vedle něj postupně ztrácela energii. Ne kvůli hádkám. Kvůli tisícům drobností.
Musela jsem mu připomínat, aby se objednal u zubaře. Vysvětlovat, proč nemůžu v pátek na výlet, když mám důležitou poradu. Poslouchat, jak jeho máma vaří lepší guláš než já. A hlavně – pořád jsem něco řešila za něj. Jeho nálady. Jeho nejistoty. Jeho nudu.
Když jsme se rozešli, cítila jsem úlevu. Ne smutek. Úlevu.
Pak přišly ty pohledy
Asi rok po rozchodu jsem si toho začala víc všímat. Jak se lidi tváří, když řeknu, že žiju sama. Ten krátký záblesk soucitu v očích. Někdy i zvědavosti, jako by za tím muselo něco být. Trauma. Špatná zkušenost. Strach.
Kamarádka Petra mi jednou u vína řekla: „Ale Hanko, ty přece nechceš být pořád sama, ne? To je smutný.“
Smutný? Já jsem se necítila smutně. Cítila jsem se svobodně.
Jenže okolí to tak nevidělo. Pro ně jsem byla ta, co „ještě nikoho nemá“. Ta, co možná „má moc vysoké nároky“. Nebo ta, co „se bojí se znovu otevřít“. Nikdo nepočítal s tím, že bych mohla být prostě spokojená.
Co by mi vlastně přinesl?
Začala jsem si klást tu otázku čím dál víc. Ne jako provokaci. Upřímně. Co by mi vztah dal? Společnost? Mám přátele, rodinu, práci, která mě baví. Bezpečí? Finančně si vystačím, bydlím v bytě, co jsem si zařídila podle sebe.
A co intimita? To je ta nejčastější námitka. „Ale přece chceš s někým sdílet život, ne?“
Možná. Jenže já nechci řešit, že si po sobě neumí uklidit špinavé prádlo. Nechci řešit, jestli se urazil, když jsem mu nepsala tři hodiny.
Nechci být emoční manažerka někoho, kdo se neumí postarat sám o sebe.
Ten zlomový moment
Loni na podzim jsem byla na svatbě. Krásná, velká, všechno jako z časopisu. Nevěsta zářila, ženich vypadal dojatě. Seděla jsem u stolu s dalšími „svobodnými“ a poslouchala, jak vedlejší paní komentuje: „No, aspoň ona to dotáhla.“
Dotáhla. Jako by manželství byl cíl. Diplom. Důkaz, že jsi v životě uspěla.
A pak jsem viděla tu nevěstu o půlnoci. Seděla na schodech před sálem, bez bot, s rozmazanou řasenkou a do telefonu syčela: „Já nevím, kde je, Katko. Je opilej, zmizel s klukama a teď ho nemůžu najít. Na naší svatbě!“
V tu chvíli jsem věděla, že nechci nic dotahovat.
Není to strach
Lidi si myslí, že když žena žije sama a je s tím spokojená, tak se bojí. Že má trauma. Že „ještě nepřišel ten pravý“.
Ale co když prostě přišla na to, že ten „pravý“ nemusí existovat? A že to vůbec nevadí?
Nejsem zavřená. Nejsem poškozená. Nejsem smutná. Jsem jenom realistická. Viděla jsem dost vztahů – u rodičů, u kamarádek, u kolegyň – abych věděla, jak to většinou vypadá. Jedna strana táhne víc. Většinou ta ženská.
A já na to nemám chuť.
Nejde o to, že muži jsou špatní
Nechci, aby to znělo jako man-hating. Nejde o to, že by všichni muži byli k ničemu. Znám fajn chlapy. Ale ti jsou už samozřejmě dávno zadaní a jejich manželky se s nimi rozvádět nebudou.
Navíc – i kdyby. I kdyby existoval někdo, kdo by byl vyrovnaný, samostatný, emočně inteligentní, pořád bych musela sdílet prostor. Pořád bych se musela přizpůsobovat. A já už nechci.
Možná jsem sobecká. Možná jsem náročná. Ale taky možná jenom nemám sílu mít na starosti někoho jiného.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková