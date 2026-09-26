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Vzácnou českou tisícikorunu poznáte na první pohled. Aktuálně má cenu 150 000 Kč

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Dennívýzva
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Bankovka z roku 1996 vypadá na první pohled nedotištěně. Kvůli chybě při výrobě z ní zmizela velká část portrétu. Dnes patří mezi nejžádanější kousky českých sběratelů.
Vzácnou českou tisícikorunu poznáte na první pohled. Aktuálně má cenu 150 000 Kč

Vzácnou českou tisícikorunu poznáte na první pohled. Aktuálně má cenu 150 000 Kč

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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