Vzácnou českou tisícikorunu poznáte na první pohled. Aktuálně má cenu 150 000 Kč

Když se tisková barva ztratila
Představte si, že držíte v ruce bankovku za tisíc korun, ale místo výrazného portrétu Františka Palackého vidíte jen bledou plochu s nejasnými obrysy. Lícní strana působí, jako by tiskárna zapomněla dokončit svou práci. Rub je přitom naprosto v pořádku – všechny barvy sedí tam, kde mají.
Přesně takový kus se v polovině devadesátých let dostal do běžného oběhu. Při tisku selhal přítlak tmavě fialové barvy, která tvoří hlavní portrét a doprovodné texty. Výsledkem je bankovka, která vypadá nedokončeně, ale technicky splňuje všechny ochranné prvky.
Málokdo tehdy tušil, že drží v ruce budoucí poklad. Většina lidí by takovou bankovku pravděpodobně ani nepřijala – vypadá totiž podezřele. Jenže právě tato zdánlivá vada z ní udělala sběratelský unikát.
Kolik jich vlastně existuje
Odborníci se shodují, že podobných kusů se do oběhu dostalo maximálně deset. Tiskový arch tehdy obsahoval šestnáct bankovek, ale většinu z nich zachytila kontrola přímo v tiskárně. Ty, které prošly sítem, se rozptýlily mezi běžná platidla.
Čím méně exemplářů existuje, tím vyšší je jejich hodnota. A když se v roce 2012 jeden z těchto kusů objevil v aukci, vydražil se za sto padesát tisíc korun. V době, kdy tisícovka stačila sotva na týdenní nákup, šlo o částku, která vyvolala pozornost i mimo numismatické kruhy.
Dnes, o čtrnáct let později, je situace ještě dramatičtější. Reálná sběratelská hodnota tohoto kusu se pohybuje přes dvě stě tisíc korun. Inflace a rostoucí zájem o vzácné bankovky udělaly své.
Vada, nebo chybotisk?
Sběratelé vedou spory o to, jak přesně tento kus pojmenovat. Slavná dvousetkoruna s ochranným proužkem z Konžské republiky je považována za klasický chybotisk – tam totiž došlo k záměně materiálu ještě před tiskem.
U tisícikoruny bez Palackého ale šlo o selhání jedné tiskové vrstvy během výroby. Proto někteří odborníci mluví raději o vadě tisku než o chybotisku. Terminologie se liší, výsledek je ale stejný: bankovka s mimořádnou hodnotou.
Rozhodující je především stav. Kus bez přehybů, nepoškozený a uložený v ochranném obalu má mezi sběrateli cenu odpovídající exotické dovolené. Pomačkaná bankovka s fleky naopak sběratele tolik nezaujme.
Zajímavé je, že tisícikoruna vzoru 1996 s úzkým ochranným proužkem už není platným platidlem. Její platnost skončila v červnu 2022 a v běžném obchodě s ní nezaplatíte. Vyměnit ji lze pouze na pobočkách České národní banky.
Když se tisková linka pokazí
Výroba bankovek je složitý proces. Na speciální papír se postupně nanáší několik vrstev tisku, přidávají se ochranné prvky, vodoznaky a nakonec číslování. Každá vrstva musí sedět na milimetr.
Když se někde proces pokazí, vznikne vada. Někdy chybí celá tisková vrstva, jindy se papír přeloží nebo se přidá příliš mnoho barvy. Výsledkem jsou bankovky s bílými místy, posunutým portrétem nebo špatně vytištěným vodoznakem.
Možná jste slyšeli i o takzvaném „motýlku“.
Jde o bankovku, u níž zůstal přehnutý arch a při rozřezání jí zůstane kus papíru navíc. I takové kusy se prodávají za částky mnohonásobně převyšující jejich nominální hodnotu.
Pravidlo numismatického trhu
Na sběratelském trhu platí jednoduchá rovnice: čím méně kusů s chybou existuje, tím vyšší je cena. Pokud se vada objevila na celém archu, hodnota klesá. Důležitý je i stav – dokonale zachovalý kus dokáže přilákat rekordní nabídky.
Většina lidí si drobných odchylek na bankovkách vůbec nevšimne. Pokud ale objevíte něco neobvyklého, vyplatí se obrátit na numismatika. Možná máte doma kus, který má hodnotu několikanásobně vyšší než jeho nominál.
Čím dál více lidí dnes pohlíží na vzácné bankovky i jako na zajímavou investici. Jejich hodnota se většinou drží stabilně a u unikátních kusů dokonce roste. Zmetek z výroby, který měl být kdysi zlikvidován, tak dnes představuje předmět s cenou odpovídající luxusní dovolené.
Zdroje článku: Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s úzkým stříbřitým proužkem - Česká národní banka, zpravy.kurzy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková