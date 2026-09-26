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Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod

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Hodiny se letos přetočí na nejčasnější možný termín v celém roce. Za překvapivě brzkou změnou nestojí žádná politická dohoda ani astronomická výjimka, ale prostá matematika kalendáře.
Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod

Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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