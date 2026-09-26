Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod

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Když se večery začnou výrazněji zkracovat a teploty klesají k nule, nastává každoroční okamžik, který v mnoha domácnostech vyvolává zmatené pohledy na kalendář. Tentokrát však datum přechodu na standardní čas dokáže zaskočit i ty nejpozornější pozorovatele ročních období. Hodinky budeme přetáčet už v noci ze soboty 24. na neděli 25. října, což je mnohem dřív, než si většina lidí pamatuje z předchozích let.
V kolektivní paměti totiž přežívá představa, že se tento rituál odehrává až na samém sklonku října – často těsně před státním svátkem 28. října nebo dokonce v předvečer Dušiček. Datum dvacátého pátého proto na první pohled vypadá jako chyba v kalendáři nebo výsledek nějakého nečekaného rozhodnutí. Realita je ale mnohem prozaičtější.
Celá Evropská unie dodržuje jednoznačné pravidlo: standardní čas nastupuje vždy poslední říjnovou neděli. A právě zde se skrývá klíč k letošnímu zdánlivě předčasnému termínu. Říjen má celkem třicet jedna dní. Pokud poslední den měsíce, tedy 31. říjen, připadne na sobotu, pak poslední nedělí v měsíci musí být automaticky 25. říjen. Nejde o žádnou anomálii, ale o čistě matematický důsledek sedmidenního cyklu.
Hodina navíc v posteli – ale za jakou cenu?
V přesně 3:00 ráno se ručičky i digitální displeje vrátí zpět na 2:00. Hodina mezi druhou a třetí ranní tak během jediné noci proběhne dvakrát. Pro drtivou většinu populace zůstane tento okamžik zcela nepovšimnut, protože v tu dobu spí. Výjimku tvoří dispečeři, záchranáři, pracovníci nočních směn nebo strojvedoucí mezinárodních vlaků, kteří musí upravit své rozpisy a záznamy.
Pro běžné smrtelníky znamená tento posun především jedno: ráno se probudíme s hodinovou rezervou, kterou můžeme věnovat delšímu spánku, pohodlné snídani nebo rodinnému klidu. Tento bonus však přichází s výrazným protipólem, který se naplno projeví už během prvního pracovního týdne.
Astronomická délka dne se samozřejmě nijak nezmění – slunce zůstává na obloze stejně dlouho jako den předtím. Mění se však to, jak toto světlo využíváme v rámci našeho sociálního rytmu. Ranní ptáčata a lidé s brzkým vstáváním si pochvalují, že cesta do práce či do školy probíhá za rozednění, což pozitivně ovlivňuje pozornost, náladu i bezpečnost.
Odpolední a večerní hodiny ale přinášejí opačný efekt. Šero dorazí mnohem dřív, než na co jsme byli zvyklí. Kolem páté hodiny odpoledne už venku panuje hluboké stmívání nebo dokonce úplná tma. Prostor pro venkovní aktivity po práci se razantně zmenšuje, procházky v parku ustupují do víkendů a sportování za denního světla se stává luxusem.
Politické odklady a budoucnost střídání času
Přestože se každoročně objevují hlasy volající po zrušení tohoto systému, realita zůstává prozatím neměnná. Evropská unie původně plánovala střídání letního a standardního času zrušit již v roce 2021, avšak pandemie covidu-19 a především neschopnost členských států dohodnout se na tom, který čas ponechat jako trvalý, vedly k odložení celého projektu na neurčito.
Česká vláda mezitím v září 2026 schválila nařízení, kterým se střídání času prodlužuje minimálně do roku 2031. Standardní čas, který lidově nazýváme zimním, je přitom pro naše geografické pásmo tím astronomicky přirozeným a původním. Letní čas byl vždy jen uměle vytvořenou úpravou, která měla sloužit k úspoře energie.
Příprava na nadcházející změnu není nijak složitá. Většina chytrých telefonů, počítačů a hodinek se aktualizuje automaticky. Přesto se vyplatí mít datum 25. října na paměti – nejen kvůli manuálnímu seřízení nástěnných hodin, kuchyňských mikrovlnek nebo autorádia, ale především kvůli vlastnímu biorytmu.
Lidské tělo potřebuje několik dní, aby si zvyklo na nově uspořádaný den. Rychlý příchod večerní tmy představuje pro většinu lidí psychologicky nejnáročnější část podzimu. Život se přirozeně přesouvá z venkovních prostorů do interiérů a dřívější soumrak slouží jako neklamná připomínka blížící se zimy s jejími krátkými dny a dlouhými chladnými nocemi. Právě proto stojí za to si tento přechod uvědomit a dopřát si čas na adaptaci.
Zdroje článku: tn.nova.cz, dotyk.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová