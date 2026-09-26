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Jedna kapka jódu za pár korun změní muškáty k nepoznání. Kdo ji přidá do zálivky, pochopí, proč sousedka sklízí obdiv celé ulice

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Při péči o muškáty není třeba sahat po drahých hnojivech. O všechno se postará docela obyčejný jód – zdárně je díky němu rozmnožíte.
Jedna kapka jódu za pár korun změní muškáty k nepoznání. Kdo ji přidá do zálivky, pochopí, proč sousedka sklízí obdiv celé ulice

Jedna kapka jódu za pár korun změní muškáty k nepoznání. Kdo ji přidá do zálivky, pochopí, proč sousedka sklízí obdiv celé ulice

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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