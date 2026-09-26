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Plíce začínají stárnout dříve, než si myslíme. Tohle pomáhá udržet dech i ve vyšším věku

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Zadýchání při chůzi do schodů nebo při rychlejší procházce nemusí být automatickou součástí stáří. Plicní funkce s věkem skutečně postupně klesají, velkou roli ale hraje kouření, pohyb, prodělané infekce i celkový zdravotní stav. Správnými návyky lze řadu rizik omezit a případné onemocnění zachytit v době, kdy člověk ještě výraznější problémy nepociťuje.
Plíce začínají stárnout dříve, než si myslíme. Tohle pomáhá udržet dech i ve vyšším věku

Plíce začínají stárnout dříve, než si myslíme. Tohle pomáhá udržet dech i ve vyšším věku

Zdroj: generováno chatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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