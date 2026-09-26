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Dovolená v Aténách skončila tragédií. Výbuch zničil dům s turistickým apartmánem

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Počet obětí ničivého výbuchu v historické čtvrti Plaka v centru Atén vzrostl na čtyři. Další dva lidé zůstávají pohřešovaní a záchranáři pokračují v prohledávání trosek domu, ve kterém se nacházelo také krátkodobé ubytování využívané zahraničními turisty. Příčina exploze zatím nebyla potvrzena.
Dovolená v Aténách skončila tragédií. Výbuch zničil dům s turistickým apartmánem

Dovolená v Aténách skončila tragédií. Výbuch zničil dům s turistickým apartmánem

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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