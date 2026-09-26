Dovolená v Aténách skončila tragédií. Výbuch zničil dům s turistickým apartmánem

K explozi došlo v pátek 25. září krátce po 7:30 ráno v ulici Lysikratous v Place, jedné z turisticky nejvytíženějších částí řecké metropole nedaleko Akropole a chrámu Dia Olympského. Výbuch poškodil třípatrovou budovu natolik, že se její velká část zřítila. Tlaková vlna poničila také okolní domy, provozovny a zaparkovaná auta. Tři lidé utrpěli zranění.
V domě byli také zahraniční turisté
Podle řecké veřejnoprávní televize ERT pobývali v jednom z bytů čtyři američtí občané, dva muži a dvě ženy, kteří využívali krátkodobý pronájem. Ve druhém bytě žila starší Řekyně se svým britským manželem. Záchranáři do sobotního poledne vyprostili čtyři těla. Podle aktuálních informací ERT první dvě oběti patrně tvoří starší manželský pár. Další dvě nalezená těla by mohla patřit dvěma ze čtyř amerických návštěvníků, jejich totožnost ale dosud nebyla úředně potvrzena. Dva lidé zůstávají pohřešovaní.
Pátrání pokračuje i více než den po explozi. Záchranáři se podle ERT soustředí na přibližně dvacet metrů čtverečních dosud neprozkoumaného prostoru, kde vrstva sutin dosahuje zhruba dvou až 2,5 metru. Práce komplikuje nestabilita zbytků domu a riziko dalšího narušení konstrukcí. Kontroly okolních objektů navíc ukázaly, že některé bezprostředně sousedící budovy zatím nelze bezpečně obývat.
Příčina výbuchu zatím není potvrzená
Vyšetřovatelé stále neurčili, co explozi způsobilo. Prověřují mimo jiné možnost úniku plynu, závadu na rozvodu zemního plynu v domě či sousedním objektu a také informace o možném zařízení na propan v jednom z bytů. ERT zároveň uvádí výpovědi obyvatel, kteří měli před explozí zaznamenat zápach plynu. Ani původ případného úniku, ani jeho souvislost s výbuchem však zatím nebyly potvrzeny.
Exploze zasáhla oblast s vysokou koncentrací hotelů a krátkodobých pronájmů. Reuters uvedl, že čtveřice turistů ubytovaných v domě měla v den výbuchu odjet na letiště kvůli plánovanému letu z Atén, na který se však nedostavila. Pátrání v troskách pokračuje a konečný počet obětí tak v sobotu odpoledne ještě není znám.
Zdroje: ertnews.gr, reuters.com