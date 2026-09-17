Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Pohádka o pavoučkovi Ignácovi, který tkal záchranné sítě pro padající hvězdy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na kraji louky zvané Stříbrný palouk žil pavouček Ignác. Byl malý, menší než malinový lístek, a měl osm nožek tak tenkých, že se mu občas pletly, když spěchal. Což nebylo často, protože pavouci sice dovedou být rychlí, ale Ignác měl povahu spíš opatrnou. Než někam vstoupil, nejdřív třikrát zkusil pevnost vlákna, dvakrát si ověřil směr větru a jednou se zamyslel, jestli cesta opravdu stojí za to.
Pohádka o pavoučkovi Ignácovi, který tkal záchranné sítě pro padající hvězdy

Pohádka o pavoučkovi Ignácovi, který tkal záchranné sítě pro padající hvězdy

Zdroj:
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o dráčkovi Ťapíkovi, který místo kouře vypouštěl létající barevné bubliny
Pohádka o dráčkovi Ťapíkovi, který místo kouře vypouštěl létající barevné bubliny
Pohádka o veverce Miladě, která schovala Měsíc do oříšku
Pohádka o veverce Miladě, která schovala Měsíc do oříšku

V lese Nad Stříbrným potokem žila veverka Milada. Byla rezavá, rychlá a měla ocas tak huňatý, že se pod...

Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady
Pohádka o starém hodináři a hodinách, které ukazovaly čas podle nálady

Na konci úzké uličky, kde se domy nakláněly k sobě tak blízko, že si jejich střechy mohly šeptat dobré...

Pohádka o dívce Klárce a zahradě, kde rostly zapomenuté otázky
Pohádka o dívce Klárce a zahradě, kde rostly zapomenuté otázky

Za domem s modrými okenicemi byla zahrada, do které Klárka nesměla chodit sama. Nebyla za ní hluboká...

Pohádka o králíčkovi Baltazarovi, který hlídal mrkvový poklad, ale neuměl počítat do pěti
Pohádka o králíčkovi Baltazarovi, který hlídal mrkvový poklad, ale neuměl počítat do pěti

V kopci za jetelovou loukou, pod kořeny staré hrušně, bydlel králíček Baltazar. Měl bílé uši, černý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.