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Ráno 9 stupňů, odpoledne 21. Co si obléct, když počasí očividně odmítá spolupracovat

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V osm ráno stojíš na zastávce a lituješ, že nemáš rukavice. Ve dvě odpoledne neseš sako, svetr a vlastní rozhodnutí přehozené přes ruku. Zářijové oblékání není o tom najít outfit pro jednu teplotu. Musí přežít dvě roční období během jednoho pracovního dne.
Ráno 9 stupňů, odpoledne 21. Co si obléct, když počasí očividně odmítá spolupracovat

Ráno 9 stupňů, odpoledne 21. Co si obléct, když počasí očividně odmítá spolupracovat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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