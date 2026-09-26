Ráno 9 stupňů, odpoledne 21. Co si obléct, když počasí očividně odmítá spolupracovat

Přechodové oblékání je letos vlastně docela jednoduché, protože právě vrstvení letních a podzimních kusů se stalo jednou z výrazných stylingových cest sezony. Vogue v posledních dnech ukazuje přesně ten princip: letní šaty nebo lehký základ zůstanou a přidá se úplet, bunda, semiš nebo jiná podzimnější vrstva, kterou lze později zase sundat.
Takže outfit pro devět až jednadvacet stupňů nesmí být jeden outfit. Musí být malý transformační systém.
Varianta jedna: tílko + košile + lehká bunda
Začni bílým nebo černým tílkem. Přidej volnější košili a navrch koženou bomberu, krátký trench nebo lehkou utility jacket. Ráno máš tři vrstvy. V poledne dvě. Odpoledne možná jednu. A nikde v průběhu dne nevypadáš, jako by ses právě svlékla z lyžařské kombinézy.
Varianta dvě: slip skirt + úplet, který se dá sundat
Saténová midi sukně, jednoduché tričko nebo body, přes něj měkký svetr. Ráno svetr normálně nosíš. Odpoledne ho přehoď přes ramena nebo dej do velké tote.
Jennifer Lawrence byla právě v podobné přechodové logice aktuálně zachycena ve svetru přes lehké slip dress — kombinace, která nechá jednu část outfitu v létě a druhou už na podzim.
Varianta tři: šaty + vysoké boty + bunda
Letní midi šaty nemusíš ještě ukládat. Vyměň sandály za vysoké martensky, jezdecké kozačky nebo robustnější loafers a přidej krátkou koženou bundu. Tady se sezona změní hlavně kolem šatů, ne v šatech samotných. A právě to je kouzlo přechodového šatníku.
Problém nejsou vrstvy. Problém je, kam je dát ve dvě odpoledne
Tady přichází velmi neglamour praktická rada: velká kabelka. Pokud víš, že se během dne oteplí, malá top-handle kabelka je sice nádherná, ale svetr do ní nacpeš pouze za cenu porušení několika fyzikálních zákonů. Velká měkká tote je v září legitimní módní infrastruktura.
A nohy?
Tady bych nepřeháněla. Při velkém teplotním rozdílu během dne fungují loafers, baleríny, Mary Janes nebo lehčí kotníkové boty často lépe než plné zimní kozačky.
Vogue ostatně i během současného přechodu do podzimu ukazuje, jak dlouho mohou v outfitech zůstat lehčí boty a letní elementy, pokud zbytek stylingu už sezonu posune.
Ráno tedy nemusíš vypadat, jako by byl listopad. A odpoledne nemusíš chodit s kabátem v ruce jako člověk, který právě utekl ze špatného klimatického pásma. Potřebuješ jen outfit, který se umí během dne trochu svléknout. To je celé.
Září není nerozhodné. Jen ti dává dvě sezony za cenu jedné.
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Zdroje: Vogue – Jennifer Lawrence Nails the Transeasonal Style Formula [1], Vogue – Bella Hadid Microdoses Fall Fashion in Knee Socks and Suede [2], Vogue – Dakota Johnson Finds the Alternative Wedge for Fall [3]. , img ai generated