Vepřový guláš s knedlíkem: Základem úspěchu jsou aspoň čtyři cibule a pomalé dušení masa

Většinou jsme všichni asi zvyklí na pořádný guláš z hovězího masa. Nedávno jsem ale na návštěvě ochutnala guláš z vepřového masa a moje překvapení bylo tedy dost velké. Guláš byl velice chutný. A od té doby, když chci vařit guláš, ale nemám tolik času, aby se řádně udělalo hovězí maso, volím guláš z vepřového plecka. Složitý není, to vůbec. Jen se nesmí odbýt základ: čtyři velké cibule, pomalu opečené dohněda, sladká paprika a potom klidné dušení. Z obyčejných surovin je najednou jídlo, které voní po neděli a z hrnce mizí rychleji, než by člověk čekal.
Nepotřebuje drahé maso ani dlouhý seznam přísad, spíš trochu času u plotny. Když se cibule i maso pořádně zatáhnou a neuspěchají se, chuť je plnější i bez všelijakého nastavování. Doma ho vařím raději hustší, aby se držel na a nerozbíhal se po talíři. knedlíku
Můj tip zní: Sladkou papriku sypte až k dobře opečené cibuli a míchejte ji jen krátce. Stačí pár vteřin. Připálená paprika umí celý guláš zbytečně zhořknout. Proč je u guláše nejdůležitější cibule
U pořádného guláše odvede velký kus práce právě
cibule. Když dostane čas a opeče se dohněda, pustí sladkost, barvu a udělá omáčce chuťový základ. Někdo ji krájí najemno, někdo raději na půlkolečka. Já ji dávám spíš drobněji, protože se během delšího dušení skoro ztratí a omáčku zahustí tak nějak sama. Recept na pravý český vepřový guláš s houskovým knedlíkem
Doba přípravy: zhruba 25 minut Doba dušení: asi 75-90 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 800 g vepřové plece nebo kýty 4 velké cibule 3 lžíce sádla nebo oleje 2 lžíce sladké mleté papriky 4 stroužky česneku 1 lžička soli, podle chuti i více 1/2 lžičky mletého pepře 700 ml vody nebo vývaru 1 lžíce rajčatového protlaku, volitelně 1 lžička majoránky, volitelně 1 balení houskového knedlíku nebo domácí knedlík k podávání zelená jarní cibulka Postup přípravy guláše z vepřového masa
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Vepřové maso osušte papírovou utěrkou a nakrájejte na kostky tak akorát na sousto. Česnek oloupejte, nasekejte najemno nebo prolisujte.
2. Ve větším hrnci rozehřejte
sádlo. Vsypte všechnu cibuli a opékejte ji na středním plameni klidně 12 až 15 minut, až bude tmavě zlatá až hnědá. Tohle je chvíle, kdy se spěchání moc nevyplácí.
3. K opečené
cibuli přidejte sladkou papriku a rychle ji rozmíchejte. Jen krátce, opravdu pár vteřin. Hned potom přidejte maso, aby paprika nezůstala samotná na horkém dně hrnce.
4.
Maso orestujte ze všech stran, dokud neztratí syrovou barvu a nezačne se lehce opékat. Přidejte sůl, pepř, česnek a případně také rajčatový protlak. Všechno krátce promíchejte.
5. Zalijte
vodou nebo vývarem, aby bylo maso téměř ponořené. Přiveďte k mírnému varu, stáhněte plamen, přiklopte pokličkou a duste asi 75 až 90 minut, dokud maso nezměkne.
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6. Během dušení guláš párkrát promíchejte a podívejte se, jestli se nechytá u dna. Když se tekutina příliš odpaří, dolijte trochu
horké vody nebo vývaru. Omáčka má být hustá, ale ne těžká a připálená.
7. Ke konci guláš ochutnejte a podle potřeby dolaďte
sůl, pepř a špetku majoránky. Pokud chcete omáčku hustší, nechte hrnec posledních 10 minut probublávat bez pokličky. Příprava knedlíku
8. Mezitím připravte
houskový knedlík podle zvoleného postupu nebo ohřejte hotový. Já ho krájím nití, případně ostrým nožem namočeným v horké vodě. Plátky se pak tolik nemačkají a vypadají líp i na talíři.
9. Hotový
vepřový guláš podávejte horký posypaný zelenou jarní cibulkou s houskovým knedlíkem. Pokud zbyde do druhého dne, uložte ho do lednice a při ohřívání přidejte lžíci vody, kdyby omáčka příliš zhoustla. Foto: Cooky.cz, Vepřový guláš Rady na závěr k vepřovému guláši Nejlépe se mi osvědčila vepřová plec, protože se při delším dušení nevysuší a zůstává šťavnatá. Když guláš vaříte den předem, nechte ho po vychladnutí odležet v lednici. Druhý den mívá výraznější chuť. Pokud chcete jemnější omáčku, část cibule můžete na začátku nastrouhat místo krájení. Ke guláši se hodí i krajíc chleba, ale s houskovým knedlíkem je to u nás doma zkrátka klasika. Pokud vám po obědě zbyde guláš, uložte ho bez knedlíků zvlášť do uzavíratelné nádoby. Druhý den ho ohřívejte pomalu na plotně, ne prudce. Omáčka zůstane lepší a maso se nebude zbytečně rozpadat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková