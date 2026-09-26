Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vepřový guláš s knedlíkem: Základem úspěchu jsou aspoň čtyři cibule a pomalé dušení masa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci vařit něco, na co se doma těší už od oběda, bývá to často právě vepřový guláš s houskovým knedlíkem. Není na něm nic složitého, ale chce svůj čas a hlavně poctivý základ ze čtyř velkých cibulí opečených dohněda. Právě cibule, sladká paprika a klidné dušení dělají z obyčejných surovin jídlo, které voní po neděli a mizí z hrnce až podezřele rychle.
Obrázek k receptu s názvem Když má být na stole poctivá česká klasika, vepřový guláš s houskovým knedlíkem nezklame

Obrázek k receptu s názvem Když má být na stole poctivá česká klasika, vepřový guláš s houskovým knedlíkem nezklame

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když má být na stole poctivá česká klasika, vepřový guláš s houskovým knedlíkem nezklame
Reklama
Další články z Cooky.cz
Jednoduchý hruškový koláč s povidly a křehkou máslovou žmolenkou
Jednoduchý hruškový koláč s povidly a křehkou máslovou žmolenkou
Kynuté pudinkové copy s vanilkovým krémem, které voní celým bytem až na chodbu
Kynuté pudinkové copy s vanilkovým krémem, které voní celým bytem až na chodbu

Pudinkové copy jsou kynuté pečivo plněné vanilkovým krémem, které u nás doma patří mezi naprosté klasiky....

Test vědomostí o potravinách a výživě: Kdo překročí hranici 7/10 bodů, ten má přehled dietologů
Test vědomostí o potravinách a výživě: Kdo překročí hranici 7/10 bodů, ten má přehled dietologů

Vitaminy a minerály jsou téma, o kterém si většina z nás myslí, že ho zná. Jenže pak přijdou otázky – a...

Rychlá kapustová polévka se šunkovou klobásou, česnekem a kmínem, co zahřeje i zasytí ve chladných dnech
Rychlá kapustová polévka se šunkovou klobásou, česnekem a kmínem, co zahřeje i zasytí ve chladných dnech

Kapustová polévka u mě dlouho patřila do škatulky jídel, která člověk ocení hlavně v listopadu, když venku...

Honzovy buchty jako z pohádky: S povidly, tvarohem a mákem se po nich doma jen zapráší
Honzovy buchty jako z pohádky: S povidly, tvarohem a mákem se po nich doma jen zapráší

Honzovy buchty jsou přesně ten typ pečení, u kterého si člověk vzpomene na kuchyň u babičky, i když ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.