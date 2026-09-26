Slušní lidé i fotbaloví chuligáni. Za Lužánky řeší minulost kandidátů

Kromě velkých stran se o přízeň Brňanů v nadcházejících komunálních volbách ucházejí také menší uskupení. Jedním z nich je hnutí Za Lužánky, jehož cílem je návrat fotbalové legendy.
Fotbal na prvním místě
Politická iniciativa je navázaná na komunitu kolem prvoligové Zbrojovky. Hlavním tématem je pak návrat profesionálního fotbalu a výstavba nového stadionu v prostoru za Lužánkami. Současná kandidátka je ale výrazně širší.
O přízeň voličů bojují výrazné brněnské osobnosti, architekti, odborníci z kultury, dopravy, podnikatelé i bývalí Piráti. Oficiální kandidátní listiny potvrzují například účast bývalého pirátského radního Marka Fišera, bývalého pirátského náměstka Tomáše Koláčného, dlouholeté tváře kotle Zbrojovky Lukáše Winklera či ředitelky TIC Brno Jany Tiché Janulíkové.
Otázky minulosti
Zároveň se ale okolo uskupení objevují lidé, kteří v minulosti měli mít vazby na politické extremisty a fotbalové chuligány. Současné vedení jakékoliv propojení s extremismem odmítá a zdůrazňuje, že problematické kandidáty odstranilo.
Jedním ze zakládajících členů byl ovšem advokát Richard Novák, který se v hnutí pohyboval od prosince 2025 do letošního dubna. Jeho jméno je spojeno s hnutím Slušní lidé.
Kdo byli Slušní lidé?
Uskupení vzniklo v roce 2016 v Brně jako HNUTÍ DOST, v listopadu téhož roku pak došlo k přejmenování. Předsedou byl Zdeněk Pernica.
Program hnutí hlásal boj proti klientelismu, upozorňoval na neexistenci územního plánu a koncepci dopravy. Hnutí se vymezovalo zejména proti politickým subjektům tehdejší koalice (Žít Brno, Strana zelených, ANO 2011, pozn. redakce).
V roce 2017 ministerstvo vnitra zařadilo Slušné lidi na seznam extremistických organizací. Ve zprávě to zdůvodnilo informací, že personální základ tvořily mimo jiné osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí.
Slušní lidé ministerstvu vnitra nepředložili výroční finanční zprávy za roky 2017 až 2020, vláda tak v lednu 2022 navrhla jeho činnost pozastavit. Nejvyšší správní soud následně o rok později v prosinci hnutí rozpustil.
Johny Kentus Gang
Dalším sporným jménem na kandidátce Za Lužánky byl Jiří Tajovský. Odstraněn měl být poté, co hnutí na jeho sociálních sítích našlo příspěvky odporující stanovám a etickému kodexu. V minulosti podporoval Slušné lidi a měl by mít vazby také na radikální skupinu fotbalových chuligánů Johny Kentus Gang (JKG).
JKG byla známá a obávaná skupina fotbalových chuligánů a radikálních fanoušků klubu FC Zbrojovka Brno, založená kolem roku 1999. Skupina byla v minulosti spojována také s krajní pravicí a neonacistickými aktivitami.
V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí se členové výrazně podíleli na pouličním a rasově motivovaném násilí v Brně i jinde. Protiextrémistické oddělení policie v roce 2002 vyhodnotilo JKG jako nejmilitantnější český chuligánský gang.
Hnutí extremistické vazby důrazně odmítá
Server Aktuálně.cz upozornil na fakt, že do zastupitelstva a na Brno-střed stále míří Lukáš Kučera, jehož minulost by taktéž měla být spojena se Slušnými lidmi a fanouškovským prostředím JKG. V roce 2018 kandidoval v Novém Lískovci jako nestraník právě za Slušné lidi. Jeho propojení s fotbalovými ultras může nasvědčovat například dobové příspěvky na Facebooku.
Místopředseda hnutí Marek Fišer všechny vazby se Slušnými lidmi a JKG odmítá. „Většinu údajných spojitostí už jsme vyvraceli a vysvětlovali v minulosti,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Novák podle něj u zrodu hnutí sice byl, ale podílel se hlavně na stanovách. Do současné činnosti se nijak nezapojuje. Tajovský byl z kandidátky vyřazen právě kvůli rozporu s etickým kodexem.
Služba kamarádce a podpis na kandidátce
Jméno Kučery Fišer spojil především s jeho současnou aktivitou a pomocí při některých veřejně prospěšných akcích. Kučera podle něj pomáhal ukrajinským uprchlíkům a pomáhal také v obcích zasažených tornádem.
K celé záležitosti se na sociálních sítích vyjádřil i sám Kučera. Přiznal, že za Slušné lidi v roce 2018 v Novém Lískovci skutečně kandidoval. Požádat ho o to v restauraci měla kamarádka, která listinu potřebovala doobsadit.
„Dneska bych to neudělal. S tím, kam se pak posunuli, se neztotožňuji. Moje chyba je, že jsem to při současné kandidatuře klukům ze Za Lužánky neřekl. Neměl jsem v úmyslu něco zatajit nebo někoho podrazit. Prostě jsem to neřekl a beru za to odpovědnost. Nenapadlo mě, že se takhle bude řešit to, že jsem kdysi podepsal kámošce v hospodě jeden papír,” napsal Kučera.
Chuligáni ano, extremismus nikdy
Spojitost s JKG i extremismem jako takovým zásadně odmítl. Zdůraznil, že má rád fotbal a zmínil své dobrovolnické aktivity po tornádu i po začátku války na Ukrajině.
„Ano, v minulosti jsem se pohyboval i mezi chuligány a byly i doby, kdy jsme se účastnili domluvených bitek. Ale vždycky jen na polu a na férovku. Byla to moje minulost. Dnes normálně pracuju a žiju normální život,” dodal s tím, že k hnutí Za Lužánky se připojil coby fanoušek fotbalu a člověk, který má k Lužánkám vztah.
„Za současným směřováním hnutí stojím, stejně jako za jeho odmítnutím extremismu a etickým kodexem, který jsem podepsal. Pokud hnutí po zvážení celé věci dospěje k jakémukoliv rozhodnutí ohledně mé kandidatury, budu ho respektovat a podřídím se mu,” zakončil.
Příspěvek okomentoval také místopředseda Fišer. „Kučo, stalo se, no. Jako je to sr*čka, ale mohl jsi nám to říct dřív. Ale dobrý, teď už s tím víc nenaděláš,” uvedl. Kučera na kandidátce v tuto chvíli zůstává.