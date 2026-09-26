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Na Ukrajině chybí vodovody. Pomoc přináší nové vrty a reverzní osmózu

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Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá řešit nedostatek pitné vody na Ukrajině, kde v Pereshchepynské oblasti bez funkčního centrálního zásobování vodou nechala vybudovat…
Arcidieceze-Olomouc-vrtani-studny

Arcidieceze-Olomouc-vrtani-studny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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