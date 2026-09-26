Na Ukrajině chybí vodovody. Pomoc přináší nové vrty a reverzní osmózu

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá řešit nedostatek pitné vody na Ukrajině, kde v Pereshchepynské oblasti bez funkčního centrálního zásobování vodou nechala vybudovat čtyři nové vrty a připravuje instalaci dvou filtračních stanic s reverzní osmózou. Projekt realizovaný za podpory českých dárců má zajistit přístup k bezpečné pitné vodě tisícům lidí, včetně těch, kteří do oblasti přišli z válkou zasaženého Donbasu.
Pereshchepynská oblast nemá funkční centrální zásobování vodou. Zbytky systému fungují pouze v centrální části Pereshchepyně a místní samospráva nemá dostatek prostředků na obnovu infrastruktury ani budování nových studní. Situaci navíc zhoršuje válka a příchod tisíců lidí z oblastí zasažených boji. Z přibližně 20 400 obyvatel oblasti jich asi 6 500 přišlo z Doněcké oblasti.
„Výběr míst pro nové vrty vycházel z monitoringu problémů se zásobováním vodou. Ten ukázal, že právě vybudování čtyř studní a distribučních míst může v těchto lokalitách přinést účinné řešení,“ vysvětluje koordinátorka pomoci Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině Khrystyna Gosha. Čtyři vrty jsou hotové, čeká se na filtrace
K 18. srpnu byly dokončeny všechny čtyři plánované vrty, které sahají až do hloubky šedesát metrů. Součástí projektu jsou také čtyři distribuční místa. Nyní se čeká na jejich finální připojení k elektrické síti. Nové zdroje by měly zajistit bezplatný a nepřetržitý přístup k vodě přibližně 5 500 lidem. Protože samotný vrt nemusí automaticky poskytovat vodu vhodnou k pití, projekt počítá také se dvěma filtračními stanicemi využívajícími reverzní osmózu. Každá má kapacitu zhruba půl kubíku vody za hodinu.
„Studny jsou již vyvrtané a filtrační stanice dokončené. Aktuálně čekáme na jejich převoz na jednotlivá místa a následnou instalaci,“ popisuje současnou fázi projektu Gosha.
Pokud půjde vše podle plánu, filtrační stanice budou zprovozněny nejpozději do 15. září. Díky nim by mělo získat přístup k pitné vodě dalších přibližně 12 500 lidí.
Zařízení pomáhají i po letech
Charita zároveň sleduje, jak fungují zařízení vybudovaná v projektu v minulosti. Vedoucí humanitárního oddělení ACHO Martin Zamazal při nedávné monitorovací cestě navštívil například Kramatorsk, kde lidé stále využívají filtrační zařízení a přicházejí si pro vodu s lahvemi a kanystry.
„Voda je základem života a projekt, který lidem životodárnou tekutinu přináší, je za všech okolností smysluplný, dokud se nepodaří zajistit systémové řešení problému s vodní infrastrukturou. A k tomu v průběhu války nemůže na Donbase dojít,“ uvádí Zamazal.
Charita chce v pomoci pokračovat i dál. Další lokality zatím vybrané nejsou, rozhodovat má především aktuální situace a monitoring potřeb.
„Potřeba vody je v regionu stále velmi aktuální. Pokud se nám podaří získat další prostředky, chceme podle aktuální situace vytipovat další místa, kde by naše pomoc měla největší smysl. Zatím nemáme další lokality předem vybrané,“ říká Gosha. Petr Dvořák zdroj: Arcidiecézní charita Olomouc