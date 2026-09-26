Řekni mi, jak si píšeš zprávy, a já ti řeknu, jak flirtuješ

Kdysi bylo docela jednoduché poznat, že s tebou někdo flirtuje. Seděl naproti, díval se na tebe trochu déle, než bylo nutné, a případně ti koupil drink. Dnes může být celý romantický děj schovaný v malé bublině na displeji.
A protože text nemá tón hlasu ani výraz obličeje, začínáme číst úplně jiné signály: kdo odpovídá, jak odpovídá, na co si vzpomene, jestli se vrací k tématu a jestli rozhovor vůbec někam nese.
Výzkum partnerské komunikace dlouhodobě ukazuje význam tzv. responsiveness — pocitu, že druhý člověk skutečně vnímá, chápe a reaguje na to, co sděluješ. Právě pocit „ten člověk mě opravdu poslouchá“ patří mezi důležité stavební kameny intimity.
Typ první: napíše ti román
Zeptáš se, jaký měl den. Dostaneš šest odstavců, fotografii psa jeho kolegy a vysvětlení, proč místní kavárna změnila mléko. To může být člověk, který flirtuje prostřednictvím sdílení. Nechce jen odpovědět. Chce tě pustit dovnitř svého dne.
A pokud se zároveň ptá na tvůj? To už je zajímavější. Nejde totiž o délku zprávy. Jde o to, jestli mezi vlastními zážitky zůstává místo na tebe.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Typ druhý: meme jako milostný jazyk
„Tohle jsi ty.“ Odkaz. Video. Kočka padající ze skříně. Romantika roku 2026 má někdy velmi nedůstojnou podobu. Jenže právě posílání něčeho, co ti konkrétní člověk připomnělo, může být docela intimní drobnost. Znamená to, že existuješ v jeho hlavě i ve chvíli, kdy spolu zrovna nemluvíte.
A pokud máš po třech týdnech vlastní interní knihovnu memů, kterým rozumíte jen vy dva? Gratuluji. Máte dialekt.
Typ třetí: odpovídá rychle. Ale jen to není celé
Rychlá odpověď je příjemná. Jenže člověk může odpovídat za devět sekund a přesto s tebou vést konverzaci hlubokou jako víčko od jogurtu.
„Jo.“ „Haha.“„Nice.“„Ty?“
Tempo samo o sobě ještě není flirt. Mnohem zajímavější je, co udělá s tím, cos napsala. Rozvine to? Zeptá se? Pamatuje si detail z minula? Vrátí se k němu později?
Právě vnímaná partnerská responsiveness stojí na pocitu pochopení, uznání a zájmu, ne na stopkách mezi dvěma notifikacemi.
Typ čtvrtý: „jsem hrozný v psaní“
To může být pravda. Opravdu existují lidé, kteří telefon používají jako nástroj k domluvě místa a času a všechno ostatní chtějí řešit naživo. Jenže potom by měla přijít ta druhá část. Je špatný v psaní, ale aktivně tě chce vidět.
Pokud je špatný v psaní, špatný v plánování, špatný v iniciativě a vlastně i špatný v tom, že se vůbec někdy ozve… možná problém není komunikační styl.
Typ pátý: pošle něco malého, ale přesného
„Jak dopadla ta schůzka, které ses bála?“ A ty se na displej podíváš trochu jinak. Protože jsi mu o ní řekla před třemi dny.
Tohle je možná jeden z největších flirtů dospělého života: člověk si něco zapamatoval. Ne napsal dobré ráno deseti lidem. Zapamatoval si tvoji středu.
A potom existuje zpráva, kterou analyzujeme úplně zbytečně
Tečka. Bez tečky. Smajlík. Dva smajlíky. „Dobrou.“ „Dobrou :)“ „Dobrou 😘“
Ano, rozdíly existují. Ale pokud musíš dlouhodobě provádět jazykovědnou analýzu každé zprávy, abys zjistila, jestli má člověk vůbec zájem, možná už máš nejdůležitější informaci.
Dobrý flirt totiž nemusí být vždycky přímočarý. Ale měl by mít jednu krásnou vlastnost: něco se ti vrací zpátky.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o flirtu, vztazích a moderních způsobech, jak si komplikujeme komunikaci, najdeš na Poudrée.
Zdroje: Current Opinion in Psychology – Responsiveness in romantic partners' interactions [1], Journal of Personality and Social Psychology – Intimately connected: The importance of partner responsiveness for experiencing sexual desire [2].