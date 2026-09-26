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Řekni mi, jak si píšeš zprávy, a já ti řeknu, jak flirtuješ

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Dennívýzva
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Jeden člověk ti pošle tři odstavce, otázku a meme. Druhý odpoví po čtyřech hodinách „haha jo“. Třetí nepoužije jediný emoji, ale ve 23:42 ti pošle písničku se slovy „tohle mi tě připomnělo“. Flirt přes zprávy má překvapivě mnoho dialektů.
Řekni mi, jak si píšeš zprávy, a já ti řeknu, jak flirtuješ

Řekni mi, jak si píšeš zprávy, a já ti řeknu, jak flirtuješ

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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