Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov na Karlovarsku dnes zahájila provoz v nově vybudovaných dílnách pro obory Autotronik a Automechanik. Praktické dílny pro automobilové obory završily snahu školy centralizovat výuku do areálu Centra technického vzdělávání.
SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení

SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení

Zdroj: Karlovarský kraj
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí
Největší evropský pěší festival Eurorando: Lidé objevují Krušné hory i pohraničí
Energie doma jasně vyhrála. V první třetině dala Motoru tři branky, celkem pět
Energie doma jasně vyhrála. V první třetině dala Motoru tři branky, celkem pět

Dnešní utkání Energie a Motoru v Mattoni Aréně lákalo a domácí hokejisté více než čtyřem tisícům diváků...

Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat
Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat

Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit...

Loňskou smrtelnou nehodu letadla u Chebu způsobilo dle vyšetřování otevření kabiny
Loňskou smrtelnou nehodu letadla u Chebu způsobilo dle vyšetřování otevření kabiny

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané...

V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů
V Karlových Varech začali stavět společné operační středisko IZS za 549 milionů

V Karlových Varech dnes začala stavba Společného operačního střediska (SOS 112) složek integrovaného...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.