SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybaveníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku elektromobility, má špičkové vybavení
Dnešní utkání Energie a Motoru v Mattoni Aréně lákalo a domácí hokejisté více než čtyřem tisícům diváků...
Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit hned několik problémů v dopravě. Musí opravit...
Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané...
V Karlových Varech dnes začala stavba Společného operačního střediska (SOS 112) složek integrovaného...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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- Energie doma jasně vyhrála. V první třetině dala Motoru tři branky, celkem pět
- Problémy dopravy v Karlových Varech jsou stárnoucí mosty, parkování a obchvat
- Loňskou smrtelnou nehodu letadla u Chebu způsobilo dle vyšetřování otevření kabiny