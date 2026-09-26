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Devatenácté narozeniny, světový titul a rodinný návrat. Ashlin Barry vyhrál tam, kde před lety vítězila jeho matka

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Ashlin Barry se v den svých 19. narozenin stal prvním Američanem, který vyhrál silniční závod mužů do 23 let na mistrovství světa. Zaútočil téměř 30 kilometrů před cílem a už se neohlédl. V Montrealu přitom nebyl cizincem: vyrůstal v Kanadě a jeho matka Dede tam v roce 2002 vyhrála závod Světového poháru.
Devatenácté narozeniny, světový titul a rodinný návrat. Ashlin Barry vyhrál tam, kde před lety vítězila jeho matka

Devatenácté narozeniny, světový titul a rodinný návrat. Ashlin Barry vyhrál tam, kde před lety vítězila jeho matka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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