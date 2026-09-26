Starý známý recept na tvarohový koláč plný sezónního ovoce v pudinku

Ke starým receptům se člověk občas vrátí skoro mimoděk. Leží někde vzadu v sešitě nebo v paměti, jen je vytlačily novější nápady. Tenhle tvarohový koláč s pudinkem a ovocem patří přesně mezi ně. Má jemnou tvarohovou náplň se zakysanou smetanou, nahoře lesklou ovocnou vrstvu a nejvíc mu prospěje, když si přes noc odpočine v lednici. Druhý den lépe drží, nůž jím projede čistěji a chuť je podle mě o dost vyrovnanější než hned po upečení.
Je to
, který se snadno přizpůsobí tomu, co zrovna zůstalo doma. V létě do něj dávám moučník jahody, borůvky, meruňky, někdy rybíz. V zimě zase přijdou na řadu mandarinky nebo broskve z kompotu. Když na lince zůstane půl banánu nebo kousek pomeranče, nakrájím je nahoru do pudinkové vrstvy. Tvaroh a pudink drží pohromadě víc, než se zdá
U tvarohových koláčů podobného typu se často řeší jedna věc: uvařit pudink předem, nebo ho přidat rovnou v prášku? Fungují obě možnosti. Při první se připraví hustý pudink z
mléka, cukru a vanilkového prášku a tvaroh se do něj vmíchá až potom. Já většinou sahám po jednodušší variantě. Tvaroh, zakysanou smetanu, mléko a pudinkový prášek promíchám najednou a nechám směs, aby se spojila až v troubě. Recept na jemný tvarohový koláč s pudinkem a ovocem
Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na korpus 200 g dětských piškotů nebo máslových sušenek 90 g rozpuštěného másla Tvarohová náplň 500 g měkkého tvarohu 200 g zakysané smetany 200 ml mléka 1 balení vanilkového pudinku v prášku 80 až 100 g cukru krupice 1 balení vanilinového cukru jemně nastrouhaná kůra z 1/2 citronu Ovocná vrstva 250 až 300 g ovoce podle chuti 500 ml ochucené vody, džusu nebo šťávy z kompotu 1 balení vanilkového nebo čirého pudinku v prášku 1 až 2 lžíce cukru podle sladkosti ovoce a šťávy Postup přípravy ovocného tvarohového koláče s pudinkem
1. Začněte
formou. Kulatou formu o průměru přibližně 24 cm, případně menší hlubší plech, vyložte pečicím papírem. Troubu zapněte na 175 °C.
2.
Piškoty nebo sušenky rozdrťte najemno a smíchejte s rozpuštěným máslem. Směs natlačte na dno formy, klidně ji trochu vytáhněte i ke krajům. Dejte ji asi na 10 minut předpéct, aby základ lehce zpevnil.
3. Mezitím připravte
tvarohovou náplň. Do mísy dejte tvaroh, zakysanou smetanu, mléko, vanilkový pudinkový prášek, cukr, vanilinový cukr a citronovou kůru. Promíchejte jen do hladké jednolité směsi. Dlouhé šlehání tady opravdu není potřeba.
4. Předpečený korpus vytáhněte z trouby a rozetřete na něj náplň. Povrch uhlaďte stěrkou nebo lžící. Nemusí být jako podle pravítka, důležité je, aby byla vrstva všude zhruba stejně vysoká.
5. Formu vraťte do trouby a pečte asi
25 až 30 minut při 175 °C. Střed může po dopečení ještě lehce pružit nebo se chvět. Zpevní až při chladnutí.
6. Upečený koláč nechte stát na mřížce alespoň
30 až 40 minut. Teprve potom na něj rozložte ovoce. Drobné kusy nechte celé, větší ovoce nakrájejte. Pak uvařte ovocný pudink
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7. Z
500 ml ochucené vody, džusu nebo kompotové šťávy, pudinkového prášku a případně trochy cukru připravte hustší lesklý přeliv. Stačí ho krátce provařit, aby zhoustl.
8. Ještě horký, ale už ne prudce vroucí
pudinkový přeliv lijte opatrně na ovoce. Nejlépe po lžících nebo slabým proudem, aby ovoce neodplavalo ke krajům. Když mám po ruce kousek banánu nebo pomeranče, přidávám ho navrch právě v téhle chvíli.
9. Koláč nechte chvíli stát při pokojové teplotě a potom ho přesuňte do lednice. Chlaďte nejméně
4 hodiny, ideálně ale přes noc.
10. Podávejte dobře vychlazený. Na pěkný řez pomůže nůž namočený v horké vodě. Zbytky dejte do lednice, do druhého dne vydrží bez problémů. U nás se k tomu druhému dni ale někdy ani nedostanou.
Foto: Cooky.cz, Tvarohové řezy s pudinkem a ovocem Ještě pár poznámek k ovoci a skladování Hodně šťavnaté ovoce nechte předem okapat. Povrch pak nepustí tolik vody a přeliv bude držet pevněji. Do pudinkového přelivu se dobře hodí šťáva z meruněk, broskví nebo mandarinek. Koláč díky ní dostane výraznější chuť a většinou i hezčí barvu. Pokud chcete pevnější řez, uberte z náplně asi lžíci mléka. Jestli vám jde spíš o jemnější a krémovější výsledek, nechte množství tak, jak je v receptu. Na tenhle koláč se mi nejvíc osvědčily borůvky, jahody, rybíz, meruňky nebo mandarinky z kompotu. Dobře vypadají také ostružiny, ostatně v podobných receptech se objevují docela často. Kyselkavé ovoce má jednu výhodu: srovná sladkou tvarohovou náplň i pudinkový přeliv. Pro děti většinou volím broskve nebo banán, pro dospělé klidně přidám rybíz, protože koláči dodá příjemný říz.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková